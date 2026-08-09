إندونيسيا والبرازيل تبحثان إبرام اتفاقية تجارية

photo 2026 08 09 13 33 44 1 إندونيسيا والبرازيل تبحثان إبرام اتفاقية تجارية
مصدر الصورة: وكالة أنباء أنتارا

جاكرتا-سانا

بحث وزير التجارة الإندونيسي بودي سانتوسو مع نظيره البرازيلي مارسيو فرناندو إلياس روزا إمكانية إبرام اتفاقية تجارية تفضيلية بين البلدين، بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية، وتوسيع فرص الوصول إلى الأسواق في جنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية.

وذكرت وكالة الأنباء الإندونيسية اليوم الأحد، أن سانتوسو دعا البرازيل إلى دعم التوافق بين أعضاء السوق المشتركة لأمريكا الجنوبية “ميركوسور” (السوق المشتركة لدول أمريكا اللاتينية)، ودفع المفاوضات بشأن اتفاقية تجارية تفضيلية بين إندونيسيا و”ميركوسور”، مؤكداً أن الاتفاقية من شأنها فتح آفاق جديدة أمام الشركات وتعزيز صادرات البلدين.

وأوضح سانتوسو، أن البرازيل يمكن أن تشكل بوابة للسلع الإندونيسية إلى أسواق أمريكا اللاتينية، فيما تتيح إندونيسيا للمصدرين البرازيليين الوصول إلى الأسواق الآسيوية.

من جانبه، رحب إلياس روزا بالمقترح الإندونيسي، وأبدى استعداد بلاده لمواصلة بحث التعاون بين إندونيسيا و”ميركوسور”، فيما ستدرس البرازيل المقترح.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين إندونيسيا والبرازيل 3.53 مليارات دولار خلال النصف الأول من عام 2026، مقارنة بنحو 7 مليارات دولار خلال عام 2025.

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