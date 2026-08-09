تحسن ملحوظ في مؤشرات الاقتصاد الصيني خلال تموز

بكين-سانا

أظهرت بيانات رسمية صينية تحسناً مطرداً في عدد من مؤشرات الاقتصاد خلال تموز الماضي، مع نمو مستقر للاستهلاك وتحسن هيكل الاستثمار واستمرار زخم الابتكار الصناعي.

وذكرت وكالة شينخوا اليوم الأحد، أن بيانات المركز الوطني للمعلومات أظهرت ارتفاع مدفوعات الاستهلاك خارج الإنترنت بنسبة 2.2 بالمئة على أساس سنوي، بزيادة 0.8 نقطة مئوية عن حزيران، فيما ارتفعت المدفوعات على الأجهزة المنزلية والمعدات السمعية والبصرية بنسبة 8.5 بالمئة.

كما ارتفع الاستثمار في التصنيع المتقدم بنسبة 73.1 بالمئة على أساس سنوي في تموز، بينما زاد مؤشر نشاط الإنتاج في المجمعات الصناعية بنسبة 1 بالمئة، مدفوعاً بنمو قطاعات أشباه الموصلات والمواد الجديدة والذكاء الرقمي.

وفي مجال الابتكار، ارتفع عدد براءات الاختراع الممنوحة للصناعات الناشئة الاستراتيجية بنسبة 10.7 بالمئة، فيما قفز عدد براءات الاختراع المرتبطة بالذكاء الاصطناعي بنسبة 60 بالمئة على أساس سنوي.

وأكد الباحث في المركز الوطني للمعلومات شينغ يوي قوان، أن هذه المؤشرات تعكس اتساع نطاق تعافي الاستهلاك وتحسن هيكل الاستثمار، إلى جانب استمرار الحيوية في قطاعات التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، بما يعزز تحول محركات النمو الصناعي في الصين.

وكانت الهيئة الوطنية للنقد ‏الأجنبي الصينية، أعلنت أمس السبت أن إجمالي احتياطيات النقد الأجنبي في الصين 3.4188 بلغت ‏تريليونات دولار أمريكي بنهاية تموز الماضي، بزيادة قدرها ‌‏2.5 مليارات دولار، أو ما نسبته 0.07 بالمئة، مقارنة بنهاية ‏حزيران الماضي‎.‎