احتياطيات النقد الأجنبي في الصين ترتفع إلى 3.4188 ‏تريليونات دولار

بكين-سانا
بلغ إجمالي احتياطيات النقد الأجنبي في الصين 3.4188 تريليونات دولار أمريكي بنهاية تموز الماضي، بزيادة قدرها 2.5 مليارات دولار، أو ما نسبته 0.07 بالمئة، مقارنة بنهاية حزيران الماضي.
وذكرت وكالة شينخوا اليوم السبت، أن الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي عزت الارتفاع الطفيف في الاحتياطيات إلى تأثير تقلبات أسعار الصرف والتغيرات في أسعار الأصول.
ولفتت الهيئة إلى أن مؤشر الدولار الأمريكي انخفض متأثراً بأوضاع الاقتصاد الكلي العالمية والسياسات النقدية للاقتصادات الرئيسية، في حين تباينت أسعار الأصول المالية العالمية خلال تموز الماضي.
وأشارت إلى أن الاقتصاد الصيني أظهر مرونة وحيوية قويتين، مع اكتساب محركات جديدة زخماً للنمو وتحسناً مستمراً في هيكله، الأمر الذي يساعد في الحفاظ على استقرار احتياطيات النقد الأجنبي بشكل عام.
يذكر أن الاقتصاد الصيني سجل نمواً بنسبة 5% خلال الربع الأول من عام 2026، متجاوزاً توقعات المحللين، ومظهراً قدرة ملحوظة على الصمود أمام الاضطرابات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار الطاقة العالمية.