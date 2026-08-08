احتياطيات النقد الأجنبي في الصين ترتفع إلى 3.4188 ‏تريليونات دولار

بكين-سانا‏

بلغ إجمالي احتياطيات النقد الأجنبي في الصين 3.4188 ‏تريليونات دولار أمريكي بنهاية تموز الماضي، بزيادة قدرها ‌‏2.5 مليارات دولار، أو ما نسبته 0.07 بالمئة، مقارنة بنهاية ‏حزيران الماضي‎.‎

وذكرت وكالة شينخوا اليوم السبت، أن الهيئة الوطنية للنقد ‏الأجنبي عزت الارتفاع الطفيف في الاحتياطيات إلى تأثير ‏تقلبات أسعار الصرف والتغيرات في أسعار الأصول‎.‎

ولفتت الهيئة إلى أن مؤشر الدولار الأمريكي انخفض متأثراً ‏بأوضاع الاقتصاد الكلي العالمية والسياسات النقدية للاقتصادات ‏الرئيسية، في حين تباينت أسعار الأصول المالية العالمية خلال ‏تموز الماضي‎.‎

وأشارت إلى أن الاقتصاد الصيني أظهر مرونة وحيوية قويتين، ‏مع اكتساب محركات جديدة زخماً للنمو وتحسناً مستمراً في ‏هيكله، الأمر الذي يساعد في الحفاظ على استقرار احتياطيات ‏النقد الأجنبي بشكل عام‎.‎

يذكر أن الاقتصاد الصيني سجل نمواً بنسبة 5% خلال الربع ‏الأول من عام 2026، متجاوزاً توقعات المحللين، ومظهراً قدرة ‏ملحوظة على الصمود أمام الاضطرابات الجيوسياسية في ‏الشرق الأوسط وارتفاع أسعار الطاقة العالمية‎.‎