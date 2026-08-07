الأسهم الأوروبية تغلق عند مستوى قياسي جديد

لندن-سانا

أغلقت الأسهم الأوروبية اليوم الجمعة عند مستوى قياسي جديد للمرة الرابعة على التوالي، مدعومة بالأداء القوي لأسهم شركات التكنولوجيا ونتائج الأعمال الإيجابية للشركات، إلى جانب تحسن معنويات المستثمرين عقب صدور بيانات الوظائف في الولايات المتحدة.

وذكرت رويترز أن مؤشر ستوكس 600 الأوروبي أنهى جلسة التداول مرتفعاً بنسبة 0.3 بالمئة ليغلق عند مستوى قياسي بلغ 660.25 نقطة، مسجلاً بذلك رابع مكاسب أسبوعية متتالية.

وصعد المؤشر الفرعي لقطاع التكنولوجيا بنسبة 1.9 بالمئة، مستفيداً من المكاسب التي حققتها أسهم التكنولوجيا في بورصة وول ستريت، ليصبح القطاع الأفضل أداءً على مؤشر ستوكس 600 خلال الأسبوع.

كما ارتفع المؤشر الفرعي لقطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.2 بالمئة، وقفز سهم شركة جينماب بنسبة 6.5 بالمئة بعد إعلان الشركة المنتجة لأدوية علاج السرطان تحقيق إيرادات فاقت التوقعات خلال النصف الأول من العام، ورفع توقعاتها للعام بأكمله.

وارتفع سهما نوفو نورديسك وأبيفاكس بنسبة 3.9 بالمئة و3.5 بالمئة على التوالي، فيما قفز سهم شركة كينجسبان لمواد البناء بنسبة 17.8 بالمئة عقب إعلان نتائج أعمالها ورفع توقعاتها للأرباح، مستندة إلى الطلب القوي على مراكز البيانات، ليحقق بذلك أكبر مكاسب على مؤشر ستوكس 600.

وفي المقابل، هبط سهم شركة سي.إس.جي التشيكية للدفاع بنسبة 8 بالمئة، رغم إعلانها تحقيق إيرادات للنصف الأول من العام تجاوزت التوقعات.

وارتفع قطاع التعدين بنسبة 0.3 بالمئة بدعم من صعود أسعار المعادن النفيسة والأساسية، في حين تراجع قطاع التأمين بنسبة 0.2 بالمئة بعد انخفاض سهم شركة ميونيخ ري بنسبة 1.4 بالمئة، رغم إعلانها ارتفاع أرباحها الصافية في الربع الثاني بنسبة 6 بالمئة.

ومن المقرر أن تعلن شركات مدرجة على المؤشر ستوكس 600 عن نمو في أرباح الربع الثاني بما يتجاوز 22 بالمئة، وهو أقوى نمو منذ الربع الثالث من 2022 وذلك وفقاً لبيانات جمعتها مجموعة بورصة لندن.