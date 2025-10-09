لقاء موسع بين رجال أعمال سوريين وبولنديين لاستكشاف فرص استثمارية مشتركة

وارسو-سانا

بحث وفد رجال الأعمال السوري الذي يزور بولندا، مع مجموعة كبيرة من رجال الأعمال البولنديين، مجالات وآفاق التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، وسبل إقامة مشاريع واستثمارات مشتركة في العديد من المجالات.

وفي كلمة خلال الاجتماع الموسع بين الجانبين، الذي عقد اليوم في غرفة صناعة بولندا، أوضح رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها، أيمن المولوي، الذي يترأس الوفد السوري، أن هذا اللقاء هو الأول للقطاع الاقتصادي السوري في بولندا بعد انقطاع دام لأكثر من خمسة عشر عاماً، بهدف فتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والاستثماري.

وأشار المولوي إلى أن رجال الأعمال السوريين يتطلعون حالياً لفتح آفاق التعاون مع بولندا ومع كل دول العالم، مبيناً أن سوريا أصبحت مقصداً لرجال الأعمال وهي بحاجة ماسة لإعادة الإعمار ومشاريع استثمارية في كل القطاعات والبنى التحتية.

وأكد المولوي جاهزية سوريا للتعاون مع كل المستثمرين البولنديين، لفتح آفاق جديدة وشراكات مختلفة، مشيراً إلى وجود منشآت صناعية كثيرة ومتنوعة كانت تابعة للقطاع العام وبحاجة لإعادة التشغيل وهيكلتها.

ونوه المولوي بالفرص الاستثمارية المتاحة في مجالات الإعمار والبنى التحتية والطاقة والصناعة على كامل الخارطة السورية، وبقانون الاستثمار السوري المحفز لجذب المستثمرين.

وضم وفد رجال الأعمال السوري كلاً من أسامة ساطع، وجورج داود، وخالد طهاوي، وعمار قلاش.

وكان وفد من مؤسسة الاستثمار والتجارة البولندية (Paih)، برئاسة مارتا درزدواسكا زار سوريا مؤخراً، وحضر فعاليات معرض دمشق الدولي، فيما تم تنظيم زيارة الوفد السوري إلى بولندا، بالتنسيق مع السفارة البولندية بدمشق، ووزارة الاقتصاد البولندية.