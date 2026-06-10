شراكة مرتقبة بين مرسيدس وتايتان لتطوير منظومة اعتراض مسيّرات

برلين-سانا

كشفت صحيفة فاينانشال تايمز أن شركة مرسيدس-بنز الألمانية تقترب من إبرام شراكة مع شركة تايتان تكنولوجيز الناشئة، لتطوير نظام دفاع جوي متنقل مخصص لاعتراض الطائرات المسيّرة التي تهدد المطارات والبنية التحتية الحيوية.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة، أن الشركتين تستعدان لتوقيع مذكرة تفاهم، لمواجهة التهديدات المتزايدة التي تشكلها الطائرات المسيّرة الصغيرة.

وبحسب التقرير، ستسهم مرسيدس-بنز بمركباتها من طراز مرسيدس سبرينتر، إلى جانب نسخة عسكرية من مركبة مرسيدس جي-كلاس، مع نظام دفاع جوي متنقل لاستهداف الطائرات المسيّرة الصغيرة التي تعمل بنظام الرؤية من منظور الشخص الأول.

وفي المقابل، ستوفر تايتان تكنولوجيز طائرات مسيّرة اعتراضية مصممة لتدمير المركبات الجوية المسيّرة التي تعتبر تهديداً.

وشهدت السنوات الأخيرة تصاعداً ملحوظاً في الاهتمام العالمي بتقنيات مكافحة الطائرات المسيّرة، مع تزايد استخدامها في الحروب والهجمات على المنشآت الحيوية والمطارات.