انخفاض حركة الملاحة البحرية في مضيقي هرمز وباب المندب

عواصم-سانا

أظهرت بيانات شركة “كبلر” لتتبع السفن انخفاض حركة الملاحة البحرية عبر مضيقي هرمز وباب المندب بشكل ملحوظ، أمس الأربعاء، مقارنة باليوم السابق، وذلك عقب تقارير عن هجمات استهدفت سفناً في المنطقة.

وذكرت الشركة عبر منصة “إكس” أن سفينتين فقط عبرتا مضيق هرمز، إحداهما دخلته محملة بالفحم وترفع علم بنما، فيما غادرت الثانية المضيق محملة بسلع أولية وترفع علم جزر مارشال، مشيرة إلى أن ذلك يمثل انخفاضاً مقارنة بثماني سفن عبرت المضيق في اليوم السابق.

وفي مضيق باب المندب، عبرت سفينة واحدة فقط محملة بالسلع، وهي سفينة شحن جاف ترفع علم جزر الباهاما، مقارنة بـ20 سفينة في اليوم السابق.

وكانت بيانات شركة “كبلر” أظهرت الإثنين الماضي، عبور ناقلتي نفط محملتين بالنفط الخام السعودي مضيق باب المندب مطلع الأسبوع، في وقت تشهد فيه حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز تراجعاً عقب تقارير عن هجمات استهدفت سفناً في المنطقة.

وتعطلت حركة الملاحة في البحر الأحمر قبالة سواحل اليمن منذ أسبوعين تقريباً بفعل هجمات ميليشيا الحوثي، التي تسعى لفرض حصار على الصادرات السعودية، ما أدى إلى خنق إمدادات النفط عبر مضيق هرمز وتعطيل ‏حركة الشحن في اثنين من أهم الممرات الحيوية للطاقة في العالم‎.‎