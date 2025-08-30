معروضات اتحاد الفلاحين السوريين تجذب زوار معرض دمشق الدولي

دمشق-سانا

شهدت معروضات أجنحة اتحاد الفلاحين السوريين في معرض دمشق الدولي إقبالاً واسعاً من الزوار، بفضل ما تقدمه من منتجات زراعية نباتية وحيوانية تمثل مختلف المحافظات السورية.

واعتبر المشاركون أن المعروضات الزراعية فرصة لتعزيز حضور الفلاحين والمرأة الريفية في الأسواق المحلية والخارجية، وتعريف الزوار والمشاركين المحليين والدوليين بنشاطاتهم وجهود الروابط والجمعيات الفلاحية والتعاونيات الإنتاجية.

عرض ما تتميز به كل محافظة

وتميزت مشاركة محافظة إدلب في عرض أبرز منتجاتها الزراعية، حيث تعد المشاركة الأولى بعد سنوات من الغياب، وقال مندوب اتحاد فلاحي المحافظة وضاح باكير لمراسل سانا: إن هذا المعرض يقدم فرصة مهمة للفلاحين لعرض ما تتميز به المحافظة على صعيد المناطق والقرى، كالتين المجفف الذي تشتهر به مناطق جبل الزاوية وأريحا، وزيت الزيتون في سلقين وحارم.

بدوره، لفت نائب رئيس اتحاد فلاحي القنيطرة محمد سعد إلى أن المنتجات المعروضة أتت مباشرة من الحقول، وتشكل فرصة لعرض ما تشتهر به محافظة القنيطرة لجهة الأشجار المثمرة من العنب والزيتون والكرز والتين والحبوب كالشعير والقمح، مبيناً أن هذا المعرض يشكل فرصة لتسويق المنتجات الزراعية السورية بما يعود بالفائدة على الفلاح.

الوصول للأسواق المحلية والخارجية

من جهته، أكد مدير العلاقات العامة في اتحاد فلاحي طرطوس المهندس مازن جمول أنه تم في جناح الاتحاد عرض الفواكه الإستوائية المنتشرة في طرطوس والتي أصبحت لها أصناف مختلفة كالدراكون والمنغا المصرية، والأفوكادو والموز، مبيناً أن هذا المعرض يعد فرصة للتعرف على الشركات الأخرى وملتقى مهماً لربط المنتجين بالمستوردين وإمكانية تعزيز المشاركة في السوق المحلية والوصول للأسواق الخارجية.

كما أشار مدير مكتب العلاقات العامة في اتحاد فلاحي حماة أحمد الخليل إلى أنه تمت المشاركة في معرض دمشق الدولي من خلال تعاونيات الفستق الحلبي ودودة القز لإنتاج الحرير الطبيعي.

عقد شراكات

واعتبر مندوب اتحاد فلاحي حمص بسام نحيلي أنه من الضروري الاطلاع على خبرات الفلاحين السوريين في الإنتاج الزراعي كمنتجات الفلاح والمرأة الريفية كدبس الرمان، والملبن المصنوع من العنب الطبيعي، وخل التفاح والفواكه.

كما تعد الأعمال الفنية والمصنوعات اليدوية، والتحف التراثية المصنوعة من مادة الخشب أبرز معروضات جناح فلاحي حمص، بمظهرها الجمالي الذي جذب الزائرين والمشاركين في المعرض، حيث يرى نحيلي أن هذا المعرض نافذة مهمة لإبراز تفاصيل التراث السوري وجماله الفريد، ويعكس مدى الاهتمام بالموروث الشعبي وتحويل مادة الخشب الطبيعي وتوالف البيئة إلى مصنوعات بلمسة فنية.

بدورها قدمت مندوبة اتحاد فلاحي دمشق وريفها شهد عدلا للزوار عرضاً عن مشغولات الريف الدمشقي من قطع تراثية ومنتجات طبيعية وأخرى مصنوعة من الكونكريت، وورد يتمتع بمقاومة التلف، وإكسسوارات وحقائب من خيوط كليم وكروشيه.

وأشارت عدلا إلى أن هذا المعرض يشكل منصة مهمة لعرض المشاريع الصغيرة، وجذب المشاركين وتشجيع المواهب، وتمكينهم من تأسيس مشاريع خاصة بهم، والاعتماد على أنفسهم لدخول سوق العمل.

وتعد مشاركة القطاع الزراعي من أبرز المشاركات في معرض دمشق الدولي الذي انطلق منذ الـ 27 من الشهر الجاري ويستمر حتى الـ 5 من أيلول المقبل، بمشاركة واسعة محلية وعربية ودولية.