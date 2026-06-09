وزير الطاقة الأمريكي: زيادة ملحوظة في حركة الملاحة عبر مضيق ‏هرمز‎ ‎

واشنطن-سانا

أكد وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت، اليوم الثلاثاء، أن حركة ‏الملاحة عبر مضيق هرمز تشهد زيادة “ملحوظة للغاية” في الآونة ‏الأخيرة‎.‎

ونقلت رويترز عن رايت قوله خلال مشاركته في مؤتمر المجلس ‏الأطلسي، رداً على سؤال حول مستوى حركة السفن: إن “الزيادة ‏ملحوظة للغاية”، مشيراً إلى أن عودة التدفقات الطبيعية للطاقة قد ‏تستغرق عدة أشهر حتى بعد انتهاء الحرب‎.‎

وبدأت بعض السفن مؤخراً بالعبور مجدداً عبر المضيق، إلا أن العديد ‏منها يلجأ إلى إجراءات احترازية، مثل إيقاف أجهزة الإرسال والاستقبال، ‏والإبحار خلال ساعات الليل، لتقليل المخاطر‎.‎

ويمر عبر مضيق هرمز نحو 20 مليون برميل نفط يومياً، وتسبب ‏إغلاقه مع بداية الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية في الـ 28 من شباط ‏الماضي بزيادة تكاليف الشحن والتأمين وارتفاع أسعار الخام، ما أثار ‏مخاوف من تداعيات كبيرة على الاقتصاد العالمي خلال الفترة المقبلة‎.‎