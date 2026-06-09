وزير الطاقة الأمريكي: زيادة ملحوظة في حركة الملاحة عبر مضيق ‏هرمز‎ ‎

واشنطن-سانا
أكد وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت، اليوم الثلاثاء، أن حركة الملاحة عبر مضيق هرمز تشهد زيادة “ملحوظة للغاية” في الآونة الأخيرة.
ونقلت رويترز عن رايت قوله خلال مشاركته في مؤتمر المجلس الأطلسي، رداً على سؤال حول مستوى حركة السفن: إن “الزيادة ملحوظة للغاية”، مشيراً إلى أن عودة التدفقات الطبيعية للطاقة قد تستغرق عدة أشهر حتى بعد انتهاء الحرب.
وبدأت بعض السفن مؤخراً بالعبور مجدداً عبر المضيق، إلا أن العديد منها يلجأ إلى إجراءات احترازية، مثل إيقاف أجهزة الإرسال والاستقبال، والإبحار خلال ساعات الليل، لتقليل المخاطر.
ويمر عبر مضيق هرمز نحو 20 مليون برميل نفط يومياً، وتسبب إغلاقه مع بداية الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية في الـ 28 من شباط الماضي بزيادة تكاليف الشحن والتأمين وارتفاع أسعار الخام، ما أثار مخاوف من تداعيات كبيرة على الاقتصاد العالمي خلال الفترة المقبلة.