المؤشر نيكي يرتفع أكثر من 3% مدعوماً بأسهم شركات الذكاء الاصطناعي

طوكيو-سانا



ارتفع المؤشر نيكي الياباني بأكثر من ثلاثة بالمئة اليوم الأربعاء، مدعوماً بالمكاسب التي سجلتها أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، مقتفية أثر نظيراتها الأمريكية.



وذكرت وكالة “رويترز” أن المؤشر نيكي صعد 3.16 ‌بالمئة إلى 65979.02 نقطة، في حين ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.52 بالمئة إلى 4022.18 نقطة.



وارتفعت أسهم شركة أدفانتست لتصنيع معدات اختبار الرقائق الإلكترونية 8 بالمئة، وأسهم طوكيو إلكترون لتصنيع معدات صناعة الرقائق 4 بالمئة، على أثر ارتفاع المؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات الذي صعد 6.6 بالمئة خلال الليل.



وارتفع مؤشر أسهم شركات الرقائق الأمريكي للجلسة الرابعة على التوالي بعد انخفاضه 20.6 بالمئة في تموز الماضي.



وقفزت أسهم شركة موراتا رائدة تصنيع المكثفات الخزفية متعددة الطبقات التي تستخدم لتنظيم الطاقة في خوادم الذكاء الاصطناعي 8.33 بالمئة، بعد ‌أن رفعت ⁠توقعاتها لصافي الأرباح السنوية.



وارتفعت أسهم فانوك 3.67 بالمئة مع رفع الشركة المصنعة للروبوتات توقعاتها لصافي الأرباح السنوية.



كما صعد مؤشر أسهم البنوك، إذ زادت أسهم مجموعة ميتسوبيشي يو.إس. جيه المالية ومجموعة ميزوهو المالية بأكثر من واحد ⁠بالمئة لكل منهما.

وعلى عكس هذا الاتجاه تراجعت أسهم فاست ريتيلينغ المالكة للعلامة التجارية يونيكلو 1.82 بالمئة لتشكل عبئاً على المؤشر نيكي، وانخفض سهم دايكن إندستريز المصنعة لأجهزة تكييف ⁠الهواء 8 بالمئة، مسجلاً أكبر خسارة بالنسبة المئوية على المؤشر نيكي.



ومن بين أكثر من 1500 سهم يتم تداولها في السوق الرئيسية لبورصة طوكيو، ارتفع 67 بالمئة وانخفض 29 بالمئة وظل 3 بالمئة من الأسهم دون تغيير.