استقرار الملاحة في هرمز وباب المندب

سنغافورة-سانا‏

استقرت حركة الملاحة عبر مضيقي هرمز وباب المندب خلال الأسبوع ‏الجاري، وسط استمرار الغموض بشأن مسار المفاوضات بين الولايات ‏المتحدة وإيران.‏

ونقلت وكالة رويترز اليوم الثلاثاء عن بيانات لشركة “كبلر” لتتبع السفن أن ‌‏20 سفينة، بينها 12 ناقلة نفط وثماني سفن لنقل البضائع السائبة، عبرت ‏مضيق باب المندب أمس الإثنين، دون تغير يذكر عن اليوم السابق.‏

وفي مضيق هرمز، بقيت حركة المرور محدودة، حيث عبرت ست سفن، ‏بينها ثلاث ناقلات نفط وثلاث سفن بضائع سائبة، مقارنة بسبع سفن في اليوم ‏السابق.‏

يشار إلى أن حركة الملاحة في البحر الأحمر قبالة سواحل اليمن، تعطلت ‏منذ الأسبوع الماضي جراء هجمات ميليشيا الحوثي، التي تسعى لفرض ‏حصار على الصادرات السعودية، ما أدى إلى خنق إمدادات النفط عبر ‏مضيق هرمز وتعطيل ‏حركة الشحن في اثنين من أهم الممرات الحيوية ‏للطاقة في العالم‎.‎