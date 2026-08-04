استقرار الملاحة في هرمز وباب المندب

سنغافورة-سانا
استقرت حركة الملاحة عبر مضيقي هرمز وباب المندب خلال الأسبوع الجاري، وسط استمرار الغموض بشأن مسار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران.
ونقلت وكالة رويترز اليوم الثلاثاء عن بيانات لشركة “كبلر” لتتبع السفن أن 20 سفينة، بينها 12 ناقلة نفط وثماني سفن لنقل البضائع السائبة، عبرت مضيق باب المندب أمس الإثنين، دون تغير يذكر عن اليوم السابق.
وفي مضيق هرمز، بقيت حركة المرور محدودة، حيث عبرت ست سفن، بينها ثلاث ناقلات نفط وثلاث سفن بضائع سائبة، مقارنة بسبع سفن في اليوم السابق.
يشار إلى أن حركة الملاحة في البحر الأحمر قبالة سواحل اليمن، تعطلت منذ الأسبوع الماضي جراء هجمات ميليشيا الحوثي، التي تسعى لفرض حصار على الصادرات السعودية، ما أدى إلى خنق إمدادات النفط عبر مضيق هرمز وتعطيل حركة الشحن في اثنين من أهم الممرات الحيوية للطاقة في العالم.