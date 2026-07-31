مؤشر نيكي يقفز 4% مع ارتفاع أسهم شركات الرقائق

طوكيو-سانا

قفز المؤشر نيكي الياباني أربعة بالمئة، اليوم الجمعة، مدعوماً بالارتفاع الذي شهدته وول ستريت خلال الليل بعد أن أصدرت مايكروسوفت توقعات خففت من المخاوف بشأن الإنفاق الضخم لقطاع التكنولوجيا على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وذكرت رويترز أن نيكي أغلق مرتفعاً أربعة بالمئة إلى 64362.02 نقطة بعد أن قفز 5.7 بالمئة في وقت سابق من الجلسة، وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.83 بالمئة.

وقفز سهم شركة أدفانتست المتخصصة في تصنيع معدات اختبار الرقائق الإلكترونية بأكثر من 16 بالمئة، وصعد سهم مجموعة سوفت بنك، المستثمرة في الشركات الناشئة المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، بنحو 14 بالمئة.

وتَقدَّم المؤشر ستاندرد اند بورز 500 الأمريكي 1.7 بالمئة، وارتفع المؤشر ناسداك الذي يغلب عليه قطاع التكنولوجيا 2.8 بالمئة، وقفز سهم مايكروسوفت 15.5 بالمئة بعد توقع مبيعات فصلية ونمو في قطاع الخدمات السحابية فاق التكهنات.

وبددت مجموعة سوني خسائرها التي تكبدتها في وقت سابق لترتفع بما يصل إلى 4.1 بالمئة بعد أن أعلنت الشركة عن نتائج مالية قوية في منتصف جلسة اليوم الجمعة، لكن السهم تخلى في النهاية عن تلك المكاسب ليغلق منخفضاً 0.6 بالمئة.

وارتفع سهم باناسونيك إلى الحد الأقصى المسموح به، إذ قفز 19.5 بالمئة عند الإغلاق بعد أن رفعت الشركة توقعات أرباحها أمس الخميس.

وفي المقابل تراجعت أسهم شركات صناعة السيارات كلها، إذ انخفض سهم تويوتا 1.9 بالمئة، وخسر سهم هوندا 2.7 بالمئة حيث يؤدي ارتفاع الين إلى انخفاض قيمة الإيرادات الخارجية عند تحويلها إلى اليابان.