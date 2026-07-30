الصين تنتقد قيوداً أمريكية جديدة على منتجاتها

بكين-سانا

انتقدت الصين اليوم الخميس قرار لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية توسيع “قائمة المعدات والخدمات المشمولة” لتشمل محولات الطاقة والأجهزة الروبوتية المتطورة المصنعة في الخارج، معتبرة أن الخطوة تنطوي على تمييز ضد الشركات والمنتجات الصينية.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية “شينخوا” عن متحدث باسم وزارة التجارة الصينية قوله: إن القرار سيمنع المنتجات الجديدة المشمولة من الحصول على تراخيص لجنة الاتصالات الفيدرالية ودخول السوق الأمريكية، داعياً واشنطن إلى إلغاء هذه الإجراءات فوراً.

وأضاف المتحدث أن الولايات المتحدة تواصل توسيع مفهوم الأمن القومي واستخدام إجراءات إدارية للتدخل في الأنشطة التجارية، ما ألحق أضراراً بالمصالح التجارية المشروعة للصين، وأثر في استقرار العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وسلاسل الصناعة والإمداد العالمية.

وأكد أن بكين ستتخذ إجراءات مضادة لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة إذا مضت الولايات المتحدة في تطبيق هذه التدابير.

وكانت الصين أعربت أمس الأربعاء عن استيائها ومعارضتها لإدراج وزارة الدفاع الأمريكية بعض المؤسسات البحثية الصينية على قائمة العقوبات.

يشار إلى أن الصين والولايات المتحدة اتفقتا خلال زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى بكين في أيار الماضي، على تشكيل مجالس للتجارة والاستثمار، في خطوة ساهمت في تهدئة التوترات التجارية بعد فرض واشنطن رسوماً إضافية، وفرض بكين قيوداً على صادرات بعض المعادن الأرضية النادرة.