استقرار أسعار الذهب في السوق السورية‎ ‎

دمشق-سانا‌‎ ‎

استقر سعر الذهب عيار 21 قيراطاً في السوق السورية ‏اليوم الأحد، عند السعر الذي سجله أمس السبت. ‎

وحسب النشرة الصادرة عن الهيئة العامة لإدارة المعادن ‏الثمينة، بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً، 14800‏ليرة ‏سورية مبيعاً، و14500 ليرة شراءً. ‌‎ ‎

وسجل غرام الذهب عيار 18 قيراطاً سعر 12650 ليرة ‏مبيعاً، و12350 ليرة شراءً. ‌‎ ‎

وبلغ سعر الأونصة في السوق العالمية اليوم 4042 ‏دولاراً. ‌‎ ‎

وتم تشكيل الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في ‏سوريا، في الـ 12 من شباط 2025، بهدف تنظيم قطاع ‏الذهب والمعادن الثمينة وتطويره، وتعزيز دوره في ‏الاقتصاد الوطني، ضمن إطار مؤسساتي مستقل مالياً ‏وإدارياً، إضافة إلى الإشراف على آلية تسعير الذهب ‏عبر جمعيات الصاغة في المحافظات‎ .‎