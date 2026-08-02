استقرار أسعار الذهب في السوق السورية‎ ‎

دمشق-سانا
استقر سعر الذهب عيار 21 قيراطاً في السوق السورية اليوم الأحد، عند السعر الذي سجله أمس السبت.
وحسب النشرة الصادرة عن الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة، بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً، 14800ليرة سورية مبيعاً، و14500 ليرة شراءً.
وسجل غرام الذهب عيار 18 قيراطاً سعر 12650 ليرة مبيعاً، و12350 ليرة شراءً.
وبلغ سعر الأونصة في السوق العالمية اليوم 4042 دولاراً.
وتم تشكيل الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في سوريا، في الـ 12 من شباط 2025، بهدف تنظيم قطاع الذهب والمعادن الثمينة وتطويره، وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني، ضمن إطار مؤسساتي مستقل مالياً وإدارياً، إضافة إلى الإشراف على آلية تسعير الذهب عبر جمعيات الصاغة في المحافظات .