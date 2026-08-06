الأسهم الأوروبية تغلق عند مستوى قياسي جديد بدعم من نتائج الشركات

لندن-سانا

أغلقت الأسهم الأوروبية تعاملاتها اليوم الأربعاء عند مستوى قياسي جديد، مدعومة بنتائج إيجابية للشركات، في وقت واصل فيه المستثمرون متابعة تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط.

وذكرت وكالة رويترز أن مؤشر “ستوكس 600” الأوروبي صعد بنسبة 0.04 % ليغلق عند 657.14 نقطة، مسجلاً أعلى مستوى له على الإطلاق، بعدما أنهى جلسة أمس أيضاً عند مستوى قياسي.

وطغى تأثير نتائج أعمال الشركات على المخاوف المرتبطة بالتطورات الجيوسياسية، فيما لم تشهد معظم المؤشرات الأوروبية الرئيسية تغيراً يذكر، في حين ارتفع المؤشر الإسباني إيبكس بنسبة 0.2 %.

وفي أبرز تحركات الأسهم، ارتفع سهم شركة غلينكور بنسبة 4.1 % بعد إعلان نتائج أعمال للنصف الأول من العام فاقت التوقعات، فيما استقر سهم “سيمنس إنرجي” رغم إعلان الشركة نتائج قياسية للربع الثالث.

وتصدر قطاع التعدين مكاسب القطاعات الأوروبية، مرتفعاً بنسبة 2.3 %، بدعم من صعود أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها في شهر مع تراجع الدولار.

ويأتي الأداء القوي للأسهم الأوروبية في ظل موسم إعلان نتائج أعمال الشركات للنصف الأول من العام، والذي أسهم خلال الأيام الماضية في دفع مؤشر “ستوكس 600” إلى تسجيل مستويات قياسية متتالية، متجاوزاً تأثير المخاوف الناجمة عن التوترات الجيوسياسية.