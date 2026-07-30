أرباح “سامسونج” تقفز 19 ضعفاً بدعم الطلب على رقائق الذكاء الاصطناعي

سيئول- سانا‏

أعلنت شركة “سامسونج للإلكترونيات” الكورية الجنوبية، اليوم الخميس، ارتفاع أرباحها التشغيلية خلال الربع الثاني من ‏العام الجاري إلى مستوى قياسي، مدفوعةً بالطلب القوي على رقائق الذاكرة المستخدمة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي.‏

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ونقلت وكالة رويترز عن بيان للشركة، التي تعد من أكبر مصنعي رقائق الذاكرة في العالم، أن أرباحها التشغيلية خلال ‏الفترة الممتدة من نيسان إلى حزيران بلغت 89.5 تريليون وون، ما يعادل نحو 62 مليار دولار، مقارنة بـ4.68 تريليونات ‏وون في الفترة نفسها من العام الماضي، مسجلةً قفزة بنحو 19 ضعفاً.‏

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وارتفعت إيرادات الشركة بنسبة 130 بالمئة على أساس سنوي، لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 171.5 تريليون وون، ‏مدعومةً بالأداء القوي لقطاع أشباه الموصلات، ولا سيما رقائق الذاكرة المخصصة للخوادم والبنى التحتية للذكاء ‏الاصطناعي.‏

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ويشهد قطاع أشباه الموصلات العالمي نمواً متسارعاً، مدفوعاً بتوسع الاستثمارات في تقنيات الذكاء الاصطناعي ومراكز ‏البيانات، وما يرافقه من ارتفاع الطلب على رقائق الذاكرة عالية الأداء المستخدمة في الخوادم والمنظومات الحاسوبية ‏المتقدمة.‏

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