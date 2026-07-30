أرباح “سامسونج” تقفز 19 ضعفاً بدعم الطلب على رقائق الذكاء الاصطناعي

سيئول- سانا
أعلنت شركة “سامسونج للإلكترونيات” الكورية الجنوبية، اليوم الخميس، ارتفاع أرباحها التشغيلية خلال الربع الثاني من العام الجاري إلى مستوى قياسي، مدفوعةً بالطلب القوي على رقائق الذاكرة المستخدمة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
ونقلت وكالة رويترز عن بيان للشركة، التي تعد من أكبر مصنعي رقائق الذاكرة في العالم، أن أرباحها التشغيلية خلال الفترة الممتدة من نيسان إلى حزيران بلغت 89.5 تريليون وون، ما يعادل نحو 62 مليار دولار، مقارنة بـ4.68 تريليونات وون في الفترة نفسها من العام الماضي، مسجلةً قفزة بنحو 19 ضعفاً.
وارتفعت إيرادات الشركة بنسبة 130 بالمئة على أساس سنوي، لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 171.5 تريليون وون، مدعومةً بالأداء القوي لقطاع أشباه الموصلات، ولا سيما رقائق الذاكرة المخصصة للخوادم والبنى التحتية للذكاء الاصطناعي.
ويشهد قطاع أشباه الموصلات العالمي نمواً متسارعاً، مدفوعاً بتوسع الاستثمارات في تقنيات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، وما يرافقه من ارتفاع الطلب على رقائق الذاكرة عالية الأداء المستخدمة في الخوادم والمنظومات الحاسوبية المتقدمة.