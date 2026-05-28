أمريكا تفرض عقوبات على هيئة أنشأتها إيران لإدارة مضيق ‏هرمز

واشنطن-سانا‏

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن الولايات المتحدة فرضت ‏عقوبات ‌على ما يسمى هيئة مضيق الخليج، التي أنشأتها إيران ‏لإدارة طلبات المرور عبر مضيق هرمز‎.‎

ونقلت وكالة رويترز اليوم الخميس عن وزارة الخزانة قولها في ‏بيان: ‌إن ⁠أي شخص يتعاون مع هذه الهيئة ربما بذلك يقدم ‏الدعم إلى ‏الحرس الثوري الإيراني ويتلقى خدمات منه، ما يجعله عرضة ‏للعقوبات‎.‎

وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت: “إن أحدث محاولات الجيش ‌‏⁠الإيراني لابتزاز التجارة البحرية العالمية، دليل على أن ‌‏⁠حملة ‏الغضب الاقتصادي جعلت النظام في حاجة ماسة إلى السيولة ‏النقدية‎”.‎

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت في الحادي عشر من أيار ‏الجاري فرض عقوبات على 12 فرداً وكياناً على خلفية ‏دورهم في ‏تسهيل مبيعات وشحن النفط الإيراني إلى الصين لصالح “الحرس ‏الثوري‎”.‎

وأدت سيطرة طهران على مضيق هرمز، الذي ⁠يمر عبره نحو ‏خمس إمدادات النفط العالمية، منذ اندلاع الحرب في الشرق ‌‏الأوسط في الـ 28 من شباط الماضي، أدت إلى اضطرابات في الاقتصاد ‏العالمي‎.‎