أمريكا تفرض عقوبات على هيئة أنشأتها إيران لإدارة مضيق ‏هرمز

واشنطن-سانا
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على ما يسمى هيئة مضيق الخليج، التي أنشأتها إيران لإدارة طلبات المرور عبر مضيق هرمز.
ونقلت وكالة رويترز اليوم الخميس عن وزارة الخزانة قولها في بيان: إن أي شخص يتعاون مع هذه الهيئة ربما بذلك يقدم الدعم إلى الحرس الثوري الإيراني ويتلقى خدمات منه، ما يجعله عرضة للعقوبات.
وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت: “إن أحدث محاولات الجيش الإيراني لابتزاز التجارة البحرية العالمية، دليل على أن حملة الغضب الاقتصادي جعلت النظام في حاجة ماسة إلى السيولة النقدية”.
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت في الحادي عشر من أيار الجاري فرض عقوبات على 12 فرداً وكياناً على خلفية دورهم في تسهيل مبيعات وشحن النفط الإيراني إلى الصين لصالح “الحرس الثوري”.
وأدت سيطرة طهران على مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو خمس إمدادات النفط العالمية، منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط في الـ 28 من شباط الماضي، أدت إلى اضطرابات في الاقتصاد العالمي.