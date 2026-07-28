شركة نرويجية تستأنف إنتاج النفط من حقلين في كردستان العراق بعد أشهر من التوقف

بغداد-سانا

استأنفت شركة دي.إن.أو النرويجية إنتاج النفط من حقلي طاوكي وبيشكابير في إقليم كردستان العراق، بعد توقف استمر عدة أشهر نتيجة التوترات الأمنية التي رافقت اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية.

وأوضحت الشركة في بيان نقلته رويترز، اليوم الثلاثاء، أنها أعادت تشغيل حقل طاوكي في الثامن والعشرين من حزيران الماضي، فيما استؤنف الإنتاج من حقل بيشكابير في الحادي عشر من تموز الجاري.

وأشارت الشركة في بيانها، إلى أن وتيرة زيادة الإنتاج ستعتمد على جاهزية الآبار والمنشآت التي بقيت متوقفة لفترة طويلة، إضافة إلى تطورات الأوضاع الأمنية في المنطقة.

وكانت الشركة قد علقت عمليات الإنتاج والحفر في الإقليم كإجراء احترازي عقب اندلاع الحرب في الثامن والعشرين من شباط الماضي، في ظل مخاوف من امتداد تداعياتها إلى قطاع الطاقة وحركة الاستثمارات النفطية في العراق.

وتراجع صافي إنتاج الشركة في إقليم كردستان خلال الربع الثاني من العام الجاري إلى 273 برميلاً من المكافئ النفطي يومياً، مقارنة بـ39600 برميل يومياً في الربع الأول، و56070 برميلاً في الفترة نفسها من العام الماضي، ما يعكس الانخفاض الحاد الناتج عن توقف العمليات خلال الأشهر الماضية.

ويعد حقلا طاوكي وبيشكابير من أبرز الحقول المنتجة في إقليم كردستان العراق، وتسهم صادراتهما في دعم إنتاج الإقليم النفطي، الذي واجه مؤخراً تحديات متلاحقة، إثر التداعيات الناجمة عن التصعيد العسكري في المنطقة.