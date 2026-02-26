صناعة الألمنيوم في عدرا الصناعية ركن أساسي في إعمار سوريا ودعامة للاقتصاد الوطني

ريف دمشق-سانا

تُعد صناعة الألمنيوم في مدينة عدرا الصناعية بريف دمشق من القطاعات الصناعية الحيوية التي تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز جهود إعادة الإعمار في المناطق المتضررة خلال سنوات الثورة.

وتُشكل منتجات الألمنيوم عنصراً أساسياً في المشاريع السكنية والصناعية والهندسية، نظراً لما تتميز به من خفة الوزن، ومتانة التحمل، وتكلفة مناسبة، إلى جانب تنوع استخداماتها في الإكساء والتشييد والبنى التحتية الحديثة، حيث تتراوح الطاقة الإنتاجية في معامل المدينة بين 250 و500 طن شهرياً.

توسع ملحوظ

وشهدت هذه الصناعة، في مرحلة ما بعد التحرير، توسعاً ملحوظاً في الطلب على منتجات الألمنيوم، انعكس بشكل مباشر على وتيرة العمل، حيث انتقلت المصانع من العمل بوردية واحدة إلى ثلاث ورديات يومياً، لتلبية حجم الطلب في السوق المحلية بنسبة مقبولة، لتشمل مختلف المحافظات بما فيها المناطق التي تعرضت لدمار كبير خلال السنوات الماضية، وفق ما أكده رئيس قسم الإنتاج في أحد معامل الألمنيوم في المدينة الصناعية المهندس مؤيد الصالح لـ مراسل سانا.

ولفت الصالح إلى أن سوق صناعة الألمنيوم يشهد آفاقاً واعدة ما سينعكس إيجاباً على الاقتصاد الصناعي، حيث يتم العمل على النهوض به بشكل أكبر، بإمكانية دخوله السوق الخارجية ولا سيما الأوروبية، معرباً عن ارتياحه لتوافر المواد الأولية الحديثة والأوروبية بعد إزالة العقوبات، ما أسهم في زيادة سرعة الإنتاج وتقليل الهدر، وفتح المجال لتلبية الطلب المحلي.

تجهيزات أوروبية حديثة

وبيّن المدير التجاري في أحد معامل الألمنيوم وجدي العودة، أنّ معامل صناعة الألمنيوم في المدينة تعتمد على تجهيزات أوروبية حديثة، تضمن إنتاجاً عالي الجودة، وبتكاليف منافسة في السوق المحلية، وفق معايير صارمة للجودة في جميع مراحل الإنتاج، مشيراً إلى اعتماد خطوط إنتاج متطورة، توفر سرعة أعلى في الإنتاج وتقليل الهدر، ما يعزز كفاءة العملية الصناعية.

وأوضح العودة أن القطاع الصناعي عانى خلال السنوات الماضية صعوبات في تأمين المواد الأولية وقطع التبديل اللازمة لاستمرار العملية الإنتاجية، نتيجة العقوبات التي كانت مفروضة على سوريا، انعكست مباشرة على خطوط الإنتاج، ولا سيما فيما يتعلق بتأمين تجهيزات حديثة ومواد أولية ذات جودة عالية، مبيناً أن مرحلة ما بعد التحرير شهدت تحسناً ملحوظاً، حيث أصبح تأمين المواد الأولية أسهل بكثير مقارنة بالفترة السابقة.

ازدياد الطلب

فيما أكّد مدير المبيعات والتسويق في أحد معامل الألمنيوم درويش ظاهر، ازدياد الطلب على منتجات الألمنيوم في المرحلة الراهنة وتوافر تسهيلات أكبر للعمل، ما أسهم في تعزيز ثقة المستثمرين والمواطنين والتوجه نحو البناء والإكساء بعد فترة من التردد والصعوبات، ما يعكس الأهمية المتنامية لصناعة الألمنيوم في دعم الاقتصاد المحلي وتحفيز النشاط العمراني على نطاق واسع.

وأوضح عدد من أصحاب محال تجارة وتصنيع الألمنيوم في دمشق أن قطاعات الألمنيوم الخاصة بالنوافذ والأبواب تستحوذ على 50% من الطلب، نظراً لتحسن حركة البناء في عدد من المناطق السورية، وأكد المهندسان أحمد حسن وخالد إبراهيم أن ألمنيوم المطابخ والخزائن يشكل نحو 30% من حجم المبيعات، نظراً لاستخدامه المكثف في المنازل والمطابخ الحديثة، فيما تصل نسبة الإقبال على ألمنيوم الشتر المخصص للمحال التجارية والمستودعات إلى نحو 10% من الطلب الكلي، إضافة إلى متفرقات أخرى يدخل في صناعتها الألمنيوم.

مراحل التصنيع

تبدأ صناعة الألمنيوم، وفق رئيس قسم السحب في أحد معامل الألمنيوم بعدرا المهندس عمر النجار، بتأمين المادة الأولية سواء كانت مستوردة أو منتَجة محلياً، وتسخينها وفق درجات حرارة دقيقة بالتوازي مع تجهيز القوالب المطلوبة هندسياً، قبل سحبها عبر مكابس خاصة، لتخضع بعدها لعمليات التبريد والشد والمعالجة بما يضمن دقة الأبعاد وجودة المقاطع، وتنتقل المقاطع إلى مرحلة التلوين بالأكسدة الكهربائية بعد صقلها وتنظيفها، لتكتسب طبقة حماية متينة وألواناً متنوعة، على أن تُختتم العملية بفحص دقيق من قسم الجودة لضمان مطابقة المواصفات، وتعزيز الثقة بالصناعة الوطنية.

وتحصل كل قطعة ألمنيوم (بروفيل) وفق رئيس قسم السحب في أحد معامل الألمنيوم في المدينة المهندس محمود حسن، بعد اجتياز فحص الجودة، على نطاق الجودة مع تسجيل تاريخ الإنتاج والمسؤول عنه لضمان تتبع المنتج حتى وصوله للمستهلك، ويغلف هذا البروفيل لاحقاً بلاصق حماية يحمل شعار الشركة وطبقة من النايلون، قبل نقله إلى المستودعات والشحن للزبائن.

وأعلنت إدارة مدينة عدرا الصناعية في تشرين الثاني الماضي، عن وصول عدد الشركات المنتجة إلى نحو 1003 منشآت في كل القطاعات الغذائية والنسيجية والكيميائية والهندسية، مبينة أن عدد المعامل قيد البناء المباشر بلغ 2437 معملاً، في حين تم إصدار 3957 رخصة، وبلغ إجمالي الاستثمارات في المدينة، 1476 مليار ليرة سورية.