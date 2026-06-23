تراجع أسعار الذهب مع تماسك الدولار وتوقعات رفع الفائدة

واشنطن-سانا

تراجعت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، بأكثر من واحد بالمئة مع تماسك الدولار، وسط توقعات رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة ‌هذا العام.



وذكرت وكالة رويترز أن الذهب في المعاملات الفورية انخفض 1.1 بالمئة إلى 4142.61 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 04:14 بتوقيت غرينتش، وتراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب تسليم آب واحداً بالمئة إلى 4160.20 دولاراً.



ووفقاً لأداة فيد ووتش التابعة ⁠لمجموعة جي.إم. تي، يرى المتعاملون الآن احتمال 88 بالمئة لرفع أسعار الفائدة في كانون الأول مقابل 61 بالمئة قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الأسبوع الماضي.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 3.3 بالمئة إلى 63.05 دولاراً للأوقية، وتراجع البلاتين 1.9 بالمئة إلى 1646.30 دولاراً والبلاديوم 1.8 بالمئة إلى 1242.75 دولاراً.