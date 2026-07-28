أستراليا تدرس إنشاء أول مصفاة نفط محلية منذ ستة عقود

سيدني-سانا‏

أعلن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي، اليوم الثلاثاء، أن حكومة بلاده تدرس إنشاء ‏أول مصفاة نفط جديدة في البلاد منذ أكثر من ستة عقود، في خطوة تهدف إلى تعزيز ‏أمن الطاقة وتقليل الاعتماد على واردات الوقود، مع الضغوط التي تشهدها أسواق الطاقة ‏العالمية، نتيجة الحرب في الشرق الأوسط.‏

ونقلت وكالة رويترز عن ألبانيزي، قوله للصحفيين في ولاية أستراليا الغربية: إن الحكومة ‏ستجري دراسة للمشروع، مشيراً إلى أنه في حال أثبتت الدراسة جدواه الاقتصادية، ستتولى ‏شركة بيردامان للكيماويات الصناعية إنشاء المصفاة في الولاية.‏

وأوضح ألبانيزي أن المشروع من شأنه تعزيز قدرة أستراليا على الصمود في مواجهة ‏اضطرابات إمدادات الوقود، وتقوية أمنها في مجال الطاقة، لافتاً إلى أن الأحداث في ‏الشرق الأوسط تؤكد أهمية امتلاك قدرات وطنية تقلل من تأثير الأزمات الخارجية.‏

وذكر بيان حكومي أن الحكومة الاتحادية وحكومة ولاية أستراليا الغربية ستنفقان معاً أربعة ‏ملايين دولار أسترالي (2.8 مليون دولار) على دراسة جدوى للمصفاة.‏

وتعتمد أستراليا حالياً على الواردات لتلبية نحو 80 بالمئة من احتياجاتها من الوقود، بينما ‏تراجع عدد مصافي النفط العاملة فيها من ثماني مصافٍ عام 2000 إلى مصفاتين فقط، ‏بعد إغلاق عدد منها خلال العقود الماضية، نتيجة ارتفاع تكاليف التشغيل والمنافسة من ‏المصافي الكبرى في آسيا.‏

وأدّى إغلاق إيران مضيق هرمز خلال الفترة الماضية إلى تعطّل حركة الملاحة و‏اضطراب واسع في أسواق الطاقة العالمية، بعدما تحوّل الممر البحري الأهم لنقل النفط ‏والغاز إلى منطقة شبه مشلولة تحت وطأة التصعيد العسكري بين واشنطن وطهران.‏

وما زال المضيق محور الخلاف الرئيسي بين واشنطن وطهران في المواجهة الدائرة بينهما، ‏إذ تتمسك الأولى بضمان حرية الملاحة الكاملة، بينما تطرح الثانية ترتيبات تمنحها دوراً ‏في إدارة الأمن البحري.‏