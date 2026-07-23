النفط يتجاوز 100 دولار مع تصاعد التوتر

لندن-سانا

ارتفعت أسعار النفط العالمية اليوم الخميس لتتجاوز حاجز 100 دولار للبرميل، مدفوعة بتصاعد التوترات في البحر الأحمر عقب إعلان ميليشيا الحوثيين استهداف ناقلتي نفط سعوديتين، ما زاد المخاوف من اتساع نطاق الاضطرابات في طرق إمدادات الطاقة العالمية.

وذكرت فرانس برس أن خام برنت سجل أكثر من 100 دولار للبرميل قبل أن يتراجع إلى 99.56 دولاراً بارتفاع 5.84 بالمئة، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 90.89 دولاراً للبرميل، بزيادة 4.68 بالمئة.

وجاء الارتفاع بعد إعلان ميليشيا الحوثيين مسؤوليتهم عن استهداف ناقلتي النفط السعوديتين “إنسيليا” و”ليلى”، في وقت توعد فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحوثيين وإيران بـ”عقاب عسكري كبير”.

ويرى محللون أن تزايد المخاوف من تعطل الملاحة في مضيق باب المندب، إلى جانب استمرار الاضطرابات في مضيق هرمز، يعزز الضغوط على أسواق النفط، نظراً لأهمية الممرين في نقل جانب كبير من صادرات الطاقة العالمية.

كما تأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيداً عسكرياً متواصلاً، انعكس على حركة الملاحة البحرية، إذ أظهرت بيانات متخصصة انخفاض حركة السفن عبر مضيق هرمز خلال الأسبوع الماضي، وسط مخاوف متزايدة من تأثير استمرار الهجمات على أمن إمدادات الطاقة العالمية واستقرار الأسواق.