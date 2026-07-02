أسهم أوروبا تتراجع بفعل خسائر شركات الذكاء الاصطناعي

لندن-سانا
تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الخميس، وسط موجة حذر خيمت على الأسواق العالمية، بعدما تعرضت أسهم شركات الذكاء الاصطناعي لضغوط، في وقت ينتظر فيه المستثمرون صدور تقرير رئيسي عن الوظائف في الولايات المتحدة لتوقع مسار أسعار الفائدة.
وذكرت وكالة “رويترز” أن المؤشر ستوكس 600 الأوروبي انخفض 0.1 بالمئة إلى 638.27 نقطة، وتراجع المؤشر ستوكس 600 للتكنولوجيا 1.5 بالمئة ليتصدر الخسائر بين القطاعات، إذ هوى سهم سويتك 5.1 بالمئة وهبط سهم إيكسترون 3.6 بالمئة.
وخالف سهم سوديكسو هذا الاتجاه إذ قفز 6.5 بالمئة بعدما رفعت شركة للخدمات الغذائية الفرنسية توقعاتها لنمو الإيرادات الناتجة عن النشاط الأساسي للشركة للعام بأكمله، عازية ذلك إلى أداء يفوق التوقعات في الربع الثالث.
وتكبدت أسهم شركات الذكاء الاصطناعي في آسيا وفي وول ستريت خلال الليل خسائر حادة، مع تباطؤ زخم القطاع، عقب الأداء القوي الذي سجله في نهاية الربع الثاني والذي دفع تقييمات الشركات إلى مستويات مرتفعة.
ومع ذلك، ساعدت محدودية انكشاف أوروبا على أسهم التكنولوجيا في الحد من تأثيرها السلبي على المؤشر ستوكس.
ويتجه الاهتمام في وقت لاحق من اليوم إلى بيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة لشهر حزيران، والتي قد توفر مؤشرات جديدة بشأن مسار أسعار الفائدة الأمريكية.
وستحظى البيانات الاقتصادية بمزيد من التدقيق من المستثمرين لتقييم توقعات السياسة النقدية بعد أن قال مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي): إنه سيتوقف عن تقديم توجيهات مستقبلية.