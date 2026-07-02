أسهم أوروبا تتراجع بفعل خسائر شركات الذكاء الاصطناعي

لندن-سانا‏

تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الخميس، وسط موجة حذر خيمت على الأسواق العالمية، ‏بعدما تعرضت أسهم شركات الذكاء الاصطناعي لضغوط، في وقت ينتظر فيه ‏المستثمرون صدور تقرير رئيسي عن الوظائف في الولايات المتحدة لتوقع مسار أسعار ‏الفائدة.‏

وذكرت وكالة “رويترز” أن المؤشر ستوكس 600 الأوروبي انخفض 0.1 بالمئة إلى ‌‏638.27 نقطة، وتراجع المؤشر ستوكس 600 للتكنولوجيا 1.5 بالمئة ليتصدر الخسائر ‏بين القطاعات، إذ هوى سهم سويتك 5.1 بالمئة وهبط سهم إيكسترون 3.6 بالمئة.‏

وخالف سهم سوديكسو هذا الاتجاه إذ قفز 6.5 بالمئة بعدما رفعت شركة للخدمات الغذائية ‏الفرنسية توقعاتها لنمو الإيرادات الناتجة عن النشاط الأساسي للشركة للعام بأكمله، عازية ‏ذلك إلى أداء يفوق التوقعات في الربع الثالث.‏

وتكبدت أسهم شركات الذكاء الاصطناعي في آسيا وفي وول ستريت خلال الليل خسائر ‏حادة، مع تباطؤ زخم القطاع، عقب الأداء القوي الذي سجله في نهاية الربع الثاني والذي ‏دفع تقييمات الشركات إلى مستويات مرتفعة.‏

ومع ذلك، ساعدت محدودية انكشاف أوروبا على أسهم التكنولوجيا في الحد من تأثيرها ‏السلبي على المؤشر ستوكس.‏

ويتجه الاهتمام في وقت لاحق من اليوم إلى بيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات ‏المتحدة لشهر حزيران، والتي قد توفر مؤشرات جديدة بشأن مسار أسعار الفائدة ‏الأمريكية.‏

وستحظى البيانات الاقتصادية بمزيد من التدقيق من المستثمرين لتقييم توقعات السياسة ‏النقدية بعد أن قال مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي): إنه سيتوقف ‏عن تقديم توجيهات مستقبلية.‏