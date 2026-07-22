الصين توسّع شراكاتها التجارية مع أكثر من 160 دولة ومنطقة.

بكين-سانا

أعلنت الهيئة العامة للجمارك الصينية أن بكين أصبحت شريكاً تجارياً رئيسياً لأكثر من 160 دولة ومنطقة حول العالم، مع مواصلة توسيع وارداتها وتنويع مصادر السلع، في إطار جهودها لتعزيز الانفتاح التجاري وتلبية الطلب المحلي المتزايد.

وقال نائب رئيس الهيئة العامة للجمارك الصينية وانغ جيون، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، نقلته (شينخوا): إن تنوع الواردات يشهد نمواً ملحوظاً، مستشهداً بقطاع المنتجات الزراعية، ولا سيما واردات فاكهة الدوريان التي توسعت منذ عام 2022 بعد موافقة الصين على استيرادها من خمس دول، بينها فيتنام وماليزيا ولاوس.

وأوضح وانغ أن واردات الصين من الدوريان بلغت 1.87 مليون طن عام 2025، أي ضعف مستوياتها المسجلة عام 2022، مشيراً إلى أن المستهلكين الصينيين باتوا يحصلون على خيارات أكثر وبأسعار أفضل.

وأضاف أن الصين ستواصل خلال فترة الخطة الخمسية الـ15 للأعوام 2026-2030 توسيع وارداتها، وتحسين إجراءات الجمارك والحجر الصحي للمنتجات الزراعية والغذائية، إلى جانب خفض التكاليف اللوجستية وتنويع مصادر الاستيراد.

وأشار إلى أن السلطات الصينية ستتخذ أيضاً إجراءات لتحسين تجربة التسوق للسياح القادمين، بما في ذلك تبسيط خدمات استرداد ضريبة المغادرة.

وتعد الصين أكبر دولة تجارية في العالم من حيث حجم تجارة السلع، وتسعى خلال السنوات الأخيرة إلى تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع مختلف المناطق عبر توسيع شبكة الشركاء التجاريين، وزيادة الواردات في قطاعات الطاقة والغذاء والمنتجات الزراعية، بالتوازي مع جهودها لدعم الاستهلاك المحلي وتقليل الاعتماد على أسواق محددة.