الصين توسّع شراكاتها التجارية مع أكثر من 160 دولة ومنطقة.

photo 2026 07 22 19 34 45 الصين توسّع شراكاتها التجارية مع أكثر من 160 دولة ومنطقة.

بكين-سانا

أعلنت الهيئة العامة للجمارك الصينية أن بكين أصبحت شريكاً تجارياً رئيسياً لأكثر من 160 دولة ومنطقة حول العالم، مع مواصلة توسيع وارداتها وتنويع مصادر السلع، في إطار جهودها لتعزيز الانفتاح التجاري وتلبية الطلب المحلي المتزايد.

وقال نائب رئيس الهيئة العامة للجمارك الصينية وانغ جيون، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، نقلته (شينخوا): إن تنوع الواردات يشهد نمواً ملحوظاً، مستشهداً بقطاع المنتجات الزراعية، ولا سيما واردات فاكهة الدوريان التي توسعت منذ عام 2022 بعد موافقة الصين على استيرادها من خمس دول، بينها فيتنام وماليزيا ولاوس.

وأوضح وانغ أن واردات الصين من الدوريان بلغت 1.87 مليون طن عام 2025، أي ضعف مستوياتها المسجلة عام 2022، مشيراً إلى أن المستهلكين الصينيين باتوا يحصلون على خيارات أكثر وبأسعار أفضل.

وأضاف أن الصين ستواصل خلال فترة الخطة الخمسية الـ15 للأعوام 2026-2030 توسيع وارداتها، وتحسين إجراءات الجمارك والحجر الصحي للمنتجات الزراعية والغذائية، إلى جانب خفض التكاليف اللوجستية وتنويع مصادر الاستيراد.

وأشار إلى أن السلطات الصينية ستتخذ أيضاً إجراءات لتحسين تجربة التسوق للسياح القادمين، بما في ذلك تبسيط خدمات استرداد ضريبة المغادرة.

وتعد الصين أكبر دولة تجارية في العالم من حيث حجم تجارة السلع، وتسعى خلال السنوات الأخيرة إلى تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع مختلف المناطق عبر توسيع شبكة الشركاء التجاريين، وزيادة الواردات في قطاعات الطاقة والغذاء والمنتجات الزراعية، بالتوازي مع جهودها لدعم الاستهلاك المحلي وتقليل الاعتماد على أسواق محددة.

السورية للحبوب تستعد لاستلام محصول القمح لموسم 2026
معظم أسواق الخليج تغلق مرتفعة مع تقييم المستثمرين لتداعيات انسحاب الإمارات من أوبك
وزير المالية يبحث مع اتحاد الحرفيين سبل تطوير القطاع الحرفي
تراجع أسعار النفط عالمياً بعد انتهاء المحادثات بين واشنطن ‏وطهران‎ ‎
إعادة تشغيل حفارة نفطية بخبرات وطنية بعد صيانة شاملة في حقول المنطقة الوسطى
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك