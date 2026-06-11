الاقتصاد تبحث مع الـUNDP تطوير مجمعات التدريب الفني ورفع كفاءة برامجها

دمشق-سانا



بحثت مديرية الإشراف على التدريب الفني في وزارة الاقتصاد والصناعة مع ممثلي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، آليات التعاون المشترك لدعم وتطوير مجمعات التدريب الفني في المحافظات، بما يسهم في تعزيز جودة العملية التدريبية ورفع كفاءة البرامج المقدمة.



وذكرت الوزارة، عبر قناتها على التلغرام اليوم الخميس، أن الاجتماع تناول واقع مجمعات التدريب الفني واحتياجاتها الحالية وسبل تطويرها، بما ينسجم مع متطلبات سوق العمل ويعزز من قدرتها على تأهيل الكوادر البشرية في مختلف الاختصاصات.



كما ناقش الجانبان تحديث البرامج التدريبية والتعاون في تنفيذ مشاريع وبرامج تهدف إلى بناء القدرات وتأهيل الكوادر، بما يسهم في تحسين مخرجات التدريب الفني والمهني ورفع مستوى الكفاءات الوطنية.



وجرى خلال الاجتماع التأكيد على التعاون في مجال التدريب الفني وتطوير البنية التدريبية للمجمعات، بما يدعم جهود التنمية الاقتصادية، ويوفر الموارد البشرية المؤهلة القادرة على تلبية احتياجات مختلف القطاعات.



وتسعى وزارة الاقتصاد والصناعة إلى تطوير منظومة التدريب الفني والمهني من خلال تحديث البرامج التدريبية ورفع كفاءة مراكز ومجمعات التدريب في المحافظات، بما يواكب احتياجات سوق العمل ويسهم في إعداد كوادر مؤهلة تدعم عملية التنمية والإنتاج.