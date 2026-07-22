نيكي الياباني يرتفع لليوم الثاني مدفوعاً بأسهم التكنولوجيا

طوكيو-سانا



ارتفع المؤشر نيكي الياباني للأسهم اليوم الأربعاء للجلسة الثانية على التوالي، مع إسهام قوة أسهم شركات أشباه الموصلات في تحسين المعنويات قبل الإعلان عن أرباح قطاع التكنولوجيا ‌التي تحظى بمتابعة وثيقة.



وذكرت وكالة “رويترز” أن المؤشر نيكي 225 القياسي صعد 1.75 بالمئة إلى 67388.70 نقطة، وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.19 بالمئة إلى 4062.66 نقطة.



وأدى الارتفاع الحاد في أسهم شركات أشباه الموصلات الأمريكية إلى تعزيز الرغبة العالمية في المخاطرة، إذ قفز مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات 5.2 بالمئة ⁠الليلة الماضية، في ظل تجاهل المستثمرين التوتر في الشرق الأوسط والرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة.



وقالت ماكي ساوادا، المحللة الاستراتيجية في شركة” نومورا سيكيوريتيز”: إن المستثمرين ينتظرون نتائج شركات التكنولوجيا الكبرى لمعرفة كيف تتعامل مع ارتفاع التكاليف، مع الاسترشاد بالمؤشر كوسبي الكوري الجنوبي الذي يغلب عليه قطاع التكنولوجيا.



وأضافت: “إذا ثبت أن اتجاهات الأرباح هذه إيجابية، فمن المحتمل أن تساعد في تبديد هذه المخاوف وتشكل حافزاً لارتفاع أسعار الأسهم”.



وأظهرت البيانات الصادرة اليوم أن الصادرات اليابانية قفزت 19.3 بالمئة على أساس سنوي في حزيران، متجاوزة التوقعات، في حين ارتفعت الواردات 25.4 بالمئة، مما يؤكد ⁠مرونة الطلب ويدعم التوقعات بشأن أرباح الشركات.



وتصدرت شركات التوريد في قطاع التكنولوجيا وشركات تصنيع الرقائق مكاسب نيكي، مع تسجيل 135 سهماً ارتفاعاً مقابل 89 انخفضت أسعارها.



وكانت أكبر ⁠الأسهم الرابحة في المؤشر ميتسوي كينزوكو، التي قفزت 12.02 بالمئة، تلتها تايو يودن بارتفاع 10.39 بالمئة، ثم كيوكسيا هولدنجز التي صعدت 10.38 ⁠بالمئة.



أما الأسهم الأكثر انخفاضاً فكانت شركة التجزئة عبر الإنترنت ميركاري، التي هوت 5.54 بالمئة، تلتها شركة أورينتال لاند، المشغلة لطوكيو ديزني لاند، بانخفاض 4.94 بالمئة، ثم ريكرويت هولدنغز، التي خسرت 4.88 بالمئة.