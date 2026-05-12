هيئة إدارة المعادن الثمينة تحدد ضوابط بيع وشراء المصوغات الذهبية بالسوق السورية

دمشق-سانا

أصدرت الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة تعميماً جديداً، اليوم الثلاثاء، يتضمن مجموعة من الضوابط والتعليمات الناظمة لعمل الصاغة ومحال بيع الذهب في السوق السورية، بهدف حماية حقوق المستهلك وتنظيم عمليات بيع وشراء المصوغات الذهبية وفق المعايير المعتمدة.

وأكدت الهيئة، في التعميم الذي تلقت سانا نسخة منه، منع بيع الذهب فوق التسعيرة اليومية المحددة، أو الشراء دون السعر المعتمد للشراء، كما شددت على منع بيع أي قطعة ذهبية مستعملة قبل التأكد من عيارها، ولا سيما الأوزان الثقيلة والمسكوكات، مع تحميل الصائغ المسؤولية الكاملة عن عيارات الذهب الموجودة ضمن محله.

المصاغ المستعمل

وتضمن التعميم منع بيع المصاغ الذهبي المستعمل على أنه جديد، مع إلزام البائع بتوضيح ذلك في الفاتورة، وألا تتجاوز أجور صياغة القطع المستعملة، نصف أجور القطع الجديدة من الصنف ذاته، إضافة إلى منع استخدام أقفال بعيارات منخفضة ضمن المشغولات الذهبية، وضرورة أن يكون القفل من العيار نفسه.

كما شددت الهيئة على ضرورة توضيح وزن الأحجار والزينة المضافة إلى القطع الذهبية ضمن البطاقة التعريفية والفاتورة، ومنعت كتابة أي فاتورة بيع لا تتضمن المواصفات النظامية المعتمدة، بما فيها اسم المحل وعنوانه ومواصفات القطعة ووزنها وسعر الغرام وأجور الصياغة وتاريخ البيع واسم الزبون.

عدم نشر العروض

وطلبت الهيئة من أصحاب المحال عدم نشر أسعار الذهب وعروض المصاغ الجديد والمستعمل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وعدم بيع المصاغ الذهبي الأجنبي غير الموسوم بالدمغة السورية، معتبرة أن أي محل بيع لا تتوافر فيه المستلزمات اللوجستية الأساسية، كالموازين المختصة والخزن والكاميرات، يعد مخالفاً للتعليمات النافذة، مع التأكيد على المعنيين التقيد بالتعليمات الواردة في التعميم والعمل بموجبه أصولاً.

وكانت الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة أصدرت تعميماً اليوم في وقت سابق يقضي بمنع بيع ‏المصوغات الذهبية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وحصر عمليات البيع ‏ضمن المحلات المرخصة أصولاً، وذلك في إطار تنظيم مهنة صناعة ‏وتجارة المصوغات الذهبية، وحماية حقوق المواطنين.‏

وتعمل الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في سوريا على تنظيم قطاع الذهب والمعادن الثمينة وتطويره، وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني، ضمن إطار مؤسساتي مستقل مالياً وإدارياً، إضافة إلى الإشراف على آلية تسعير الذهب عبر جمعيات الصاغة في المحافظات.