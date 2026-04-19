وزير المالية وحاكم مصرف سوريا يبحثان مع جهات دولية التعاون لتطوير القطاعين المالي والمصرفي

واشنطن-سانا

بحث وزير المالية السوري محمد يسر برنية، وحاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية مع كبار المسؤولين في دائرة الشؤون النقدية وأسواق المال في صندوق النقد الدولي برامج الدعم الفني وبناء القدرات لتطوير القطاع المالي والمصرفي وأسواق المال في سوريا.

وأوضحت وزارة المالية عبر قناتها على التلغرام اليوم الأحد، أن اللقاء جرى على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2026 في واشنطن، وركز بصورة رئيسية على دعم سياسات مصرف سوريا المركزي، وتطوير القدرات الرقابية للمصرف، والمساهمة في تطوير القدرات الرقابية والإشرافية لهيئة الإشراف على التأمين.

كما تناول اللقاء دعم تطوير هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية، والمساعدة في تطوير قدرات وزارة المالية لإصدار سندات وصكوك الخزانة، بما يسهم في توفير أدوات لإدارة السيولة والعمليات النقدية من قبل مصرف سوريا المركزي.

إلى ذلك التقى وزير المالية وحاكم مصرف سوريا المركزي، مدير دائرة الشرق الأوسط ووسط آسيا في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور، وجرى بحث تقدم التعاون بين الصندوق وسوريا.

وتطرق اللقاء لمسألة المساهمة في تطوير الإحصاءات، ولا سيما إحصاءات القطاع الخارجي وميزان المدفوعات.

وفي اجتماع آخر التقى وزير المالية والحاكم مع نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون التمويل التنموي أكيهيكو نيشيو، ومديرة تعبئة موارد المؤسسة الدولية للتنمية (IDA) وتمويل الشركات في البنك الدولي للإنشاء والتعمير بالوما كاسيرو.

وجرى خلال اللقاء بحث احتياجات سوريا من التمويل الميسّر وآليات توفيره عبر نافذة المنح المتاحة.

وعقدت اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2026 في واشنطن العاصمة خلال الفترة من الـ 13 إلى الـ 18 من نيسان الجاري، بمشاركة قادة الحكومات، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني لمناقشة آفاق الاقتصاد العالمي، وتحديات التنمية، واستقرار الأسواق المالية، وتركز اجتماعات هذا العام على قضايا الحرب الجيوسياسية، والتضخم، وتعزيز سلاسة إمدادات الطاقة.