كبلر: ارتفاع طفيف لحركة الملاحة في هرمز مع تصاعد التوترات

لندن-سانا
كشفت شركة كبلر لتحليلات الشحن البحري ارتفاعاً طفيفاً في حركة الملاحة في مضيق هرمز مع تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران.
ونقلت وكالة “رويترز” عن الشركة قولها في أحدث بياناتها اليوم: إنّ تسع سفن عبرت المضيق أمس الخميس بزيادة عن 5 سفن في اليوم السابق، لكنها ظلت أقل من المتوسط اليومي للشهر والبالغ 12 سفينة.
وفي الوقت نفسه أظهرت بيانات كبلر أن 19 سفينة لشحن السلع الأولية عبرت مضيق باب المندب أمس دون إطفاء أجهزة الإرسال والاستقبال الخاصة بها، وهو رقم مستقر بشكل عام بعد عبور 20 سفينة في اليوم السابق.
ويأتي ذلك مع تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران واستمرار المخاطر التي تهدد حركة الشحن، حيث أعلنت شركة بترول أبو ظبي الوطنية (أدنوك) أمس الخميس تعرض ناقلتين تابعتين لها لهجوم أثناء عبورهما مضيق هرمز، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.