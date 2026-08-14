كبلر: ارتفاع طفيف لحركة الملاحة في هرمز مع تصاعد التوترات

لندن-سانا‏

كشفت شركة كبلر لتحليلات الشحن البحري ارتفاعاً طفيفاً في حركة الملاحة في ‏مضيق هرمز مع تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران.‏

ونقلت وكالة “رويترز” عن الشركة قولها في أحدث بياناتها اليوم: إنّ تسع سفن عبرت ‏المضيق أمس الخميس بزيادة عن 5 سفن في اليوم السابق، لكنها ظلت أقل من ‏المتوسط اليومي للشهر والبالغ 12 سفينة.‏

وفي الوقت نفسه أظهرت بيانات كبلر أن 19 سفينة لشحن السلع الأولية عبرت ‌‏⁠مضيق باب المندب أمس دون إطفاء أجهزة الإرسال والاستقبال الخاصة بها، وهو ‏رقم مستقر بشكل عام بعد عبور 20 ⁠سفينة في اليوم السابق.‏

ويأتي ذلك مع تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران واستمرار المخاطر التي ‏تهدد حركة الشحن، حيث أعلنت شركة بترول أبو ظبي الوطنية (أدنوك) أمس ‏الخميس تعرض ناقلتين تابعتين لها لهجوم أثناء عبورهما مضيق هرمز، دون الإبلاغ ‏عن وقوع إصابات. ‏