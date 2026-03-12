وزير المالية: استئناف تسديد الرواتب التقاعدية لعدد من الفئات قريباً

‌‏دمشق-سانا

‌‏أعلن وزير المالية محمد يسر برنية، أن الدولة ستباشر قريباً تسديد الرواتب التقاعدية لعدد من الفئات التي كانت معاشاتها موقوفة، وذلك بتوجيه من رئيس الجمهورية أحمد الشرع، وانطلاقاً من حرص الدولة السورية الجديدة على الإنصاف، والعدالة، والمساهمة في تحسين الوضع المعيشي لجميع السوريين.

‏وقال برنية عبر صفحته على فيسبوك اليوم الخميس: إن هذه الفئات تشمل:

-المتقاعدين العسكريين (دفاع وداخلية) والمدنيين الذين تم إيقاف معاشاتهم لأسباب أمنية، من قبل النظام البائد.

العسكريين (دفاع وداخلية) المنشقين عن النظام البائد (ضباط وصف ضباط وأفراد) الذين لم يلتحقوا بوزارة الدفاع أو الداخلية في الدولة السورية الجديدة، بسبب بلوغهم سن الإحالة على المعاش أو لأي سبب آخر.

‏-المتقاعدين العسكريين وورثتهم بعد شهر نيسان عام 2011، ممن لم تتلطخ أيديهم بدماء السوريين.

-أصحاب المناصب، وأعضاء مجلس الشعب الموقوفة معاشاتهم التقاعدية منذ تاريخ التحرير المبارك ممن لم تتلطخ أيديهم بدماء السوريين، أو بجرائم تجاه الشعب السوري.

‏وأشار برنية إلى أنه سيتم إصدار تعاميم تخص كل فئة من هذه الفئات لمراجعة المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات بدءاً من الأول من نيسان المقبل، لإجراء اللازم بما في ذلك تعبئة نموذج استمارة تمهيداً لتسديد الرواتب للمستحقين منهم.

‏وأعرب وزير المالية عن أمله في أن تسهم هذه الخطوة في تخفيف المعاناة عن المستفيدين وأسرهم.