تراجع الأسهم الأوروبية بعد تصاعد التوتر في الشرق الأوسط

لندن-سانا

تراجعت أسهم أوروبا اليوم الإثنين، في وقت أدى فيه تصاعد حدة الصراع في الشرق الأوسط إلى إثارة مخاوف حيال التضخم قبيل اجتماع البنك المركزي الأوروبي هذا الأسبوع.



وذكرت وكالة رويترز أن المؤشر ستوكس 600 الأوروبي تراجع 0.30 بالمئة إلى 639.6 نقطة وقاد انخفاضات أسهم قطاع السفر والترفيه بعد نزولها 0.95 بالمئة.



وارتفعت أسهم شركات قطاع الطاقة 0.98 بالمئة، وهبط سهم شركة رايان إير 4.55 بالمئة ليصبح أكبر الخاسرين على المؤشر ستوكس 600، وذلك بعد أن أعلنت شركة الطيران منخفض التكلفة تراجع أرباحها للربع الأول 34 بالمئة متأثرة بارتفاع تكاليف الوقود وانخفاض أسعار التذاكر.



وارتفعت في غضون ذلك أسهم شركات قطاع التكنولوجيا 0.13 بالمئة قبيل إعلان نتائج كبرى شركات التكنولوجيا الأمريكية، ما قد يوفر محفزاً للقطاع.



وتشهد أسواق الأسهم مرحلة حرجة بعد أن أدى الانخفاض العالمي لأسهم التكنولوجيا وتجدد الصراع في الشرق الأوسط إلى تراجع المعنويات، في حين تترقب الأسواق أيضا قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن أسعار الفائدة هذا الأسبوع.



وتشير بيانات جمعتها مجموعة بورصات لندن إلى أن المستثمرين يتوقعون أن يبقي البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة ثابتة لكنهم يتوقعون رفعها 25 نقطة أساس على الأقل بحلول نهاية العام.



وتواصل الولايات المتحدة اليوم شن هجماتها على إيران لليوم التاسع على التوالي لتزداد المخاطر المهددة للملاحة عبر مضيق هرمز بعد ورود أنباء عن تعطل ناقلات نفط حيث تجاوزت أسعار خام برنت 90 دولاراً للبرميل للمرة الأولى في شهر قبل أن تنخفض.