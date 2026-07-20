انخفاض حاد في حركة الناقلات عبر مضيق هرمز مع تصاعد التوتر في ‏المنطقة

لندن-سانا‏

أظهرت بيانات شحن صادرة عن مجموعة بورصات لندن اليوم الإثنين، ‏انخفاضاً حاداً في أعداد السفن وناقلات النفط والغاز العابرة لمضيق هرمز ‏مطلع الأسبوع، مع استمرار التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران‎.‎

ونقلت وكالة رويترز عن البيانات أن حركة الملاحة عبر المضيق اقتصرت ‏أمس الأحد، على أربع سفن فقط، مقارنة بثماني سفن في اليوم السابق، فيما ‏دخلت منذ يوم الجمعة ثلاث ناقلات للمنتجات النفطية، وناقلة نفط خام عملاقة ‏لتحميل شحناتها‎.‎

وأظهرت البيانات عدم عبور أي ناقلة للغاز الطبيعي المسال المضيق منذ ‏الخميس الماضي، واقتصار الشحنات المغادرة من الخليج على شحنة واحدة ‏خلال الأسبوع المنصرم، وسط لجوء بعض السفن إلى إيقاف أجهزة الإرسال ‏لإخفاء مساراتها‎.‎

وفي المقابل، تواصل إنتاج الغاز الطبيعي المسال وتخزينه داخل الخليج، رغم ‏تعطل حركة الشحن إلى خارج المنطقة، ما قد يتيح استئناف الصادرات ‏سريعاً عند تراجع حدة التوتر وعودة حركة الملاحة إلى طبيعتها‎.‎

ويعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط والغاز في العالم، ‏وتشهد حركة الملاحة فيه اضطراباً متزايداً مع تصاعد المواجهة بين الولايات ‏المتحدة وإيران، ما يثير مخاوف بشأن أمن إمدادات الطاقة والتجارة العالمية‎.‎