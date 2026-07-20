انخفاض حاد في حركة الناقلات عبر مضيق هرمز مع تصاعد التوتر في ‏المنطقة

لندن-سانا
أظهرت بيانات شحن صادرة عن مجموعة بورصات لندن اليوم الإثنين، انخفاضاً حاداً في أعداد السفن وناقلات النفط والغاز العابرة لمضيق هرمز مطلع الأسبوع، مع استمرار التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران.
ونقلت وكالة رويترز عن البيانات أن حركة الملاحة عبر المضيق اقتصرت أمس الأحد، على أربع سفن فقط، مقارنة بثماني سفن في اليوم السابق، فيما دخلت منذ يوم الجمعة ثلاث ناقلات للمنتجات النفطية، وناقلة نفط خام عملاقة لتحميل شحناتها.
وأظهرت البيانات عدم عبور أي ناقلة للغاز الطبيعي المسال المضيق منذ الخميس الماضي، واقتصار الشحنات المغادرة من الخليج على شحنة واحدة خلال الأسبوع المنصرم، وسط لجوء بعض السفن إلى إيقاف أجهزة الإرسال لإخفاء مساراتها.
وفي المقابل، تواصل إنتاج الغاز الطبيعي المسال وتخزينه داخل الخليج، رغم تعطل حركة الشحن إلى خارج المنطقة، ما قد يتيح استئناف الصادرات سريعاً عند تراجع حدة التوتر وعودة حركة الملاحة إلى طبيعتها.
ويعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط والغاز في العالم، وتشهد حركة الملاحة فيه اضطراباً متزايداً مع تصاعد المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، ما يثير مخاوف بشأن أمن إمدادات الطاقة والتجارة العالمية.