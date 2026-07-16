صويمعة المشرفة بريف حمص تستلم 4500 طن من الأقماح ‏

حمص-سانا‏

استلمت صويمعة المشرفة في ريف محافظة حمص التي تبلغ سعتها ‏الإجمالية 12 ألف طن، خلال الأيام العشرة الماضية نحو 4500 طن من ‏الأقماح الواردة من مناطق شمال شرق سوريا، وذلك ضمن خطة المؤسسة ‏السورية للحبوب لتعزيز الطاقة التخزينية.‏

وأوضح مدير فرع المؤسسة السورية للحبوب في حمص المهندس محمد شاكر ‏سنبلي في تصريح لمراسل سانا اليوم الخميس، أن الصويمعة تستلم يومياً ‏نحو ألف طن من الأقماح، مبيناً أن عمليات الاستلام تبدأ من الساعة الثامنة ‏صباحاً وتستمر حتى الساعة التاسعة مساءً، ومن المتوقع استمرارها لمدة ‏أسبوع تقريباً أو حتى امتلاء الصويمعة بكامل طاقتها التخزينية.‏

وأشار سنبلي إلى أن صويمعة المشرفة ليست مركزاً لشراء الاقماح وإنما ‏تقتصر مهمتها على استلام الأقماح وتخزينها، حيث تتم عمليات الشراء في ‏مراكز الاستلام بمناطق الإنتاج في الجزيرة، التي تُسحب فيها العينات وتُجرى ‏التحاليل المخبرية لتحديد الدرجة وفق المواصفات المعتمدة، قبل شحن الأقماح ‏مباشرة إلى محافظة حمص.‏

ولفت إلى أن الإجراءات الفنية المتبعة عند وصول الشحنات تتضمن سحب ‏عينات من كل حمولة وإخضاعها للتحليل المخبري للتأكد من مطابقتها ‏للمواصفات ومن ثم تخزينها في الصويمعة وفق المعايير الفنية المعتمدة.‏

وبين سنبلي أن المؤسسة السورية للحبوب تعاقدت مع ناقلين لتأمين ‏الشاحنات اللازمة لنقل الأقماح من مناطق الجزيرة إلى محافظة حمص، لافتاً ‏إلى أن عمليات النقل بين المحافظات تتم بانسيابية ودون أي صعوبات مع ‏استمرار حركة الشحن بشكل يومي.‏