صويمعة المشرفة بريف حمص تستلم 4500 طن من الأقماح ‏

DJI 0197 صويمعة المشرفة بريف حمص تستلم 4500 طن من الأقماح ‏

حمص-سانا‏

استلمت صويمعة المشرفة في ريف محافظة حمص التي تبلغ سعتها ‏الإجمالية 12 ألف طن، خلال الأيام العشرة الماضية نحو 4500 طن من ‏الأقماح الواردة من مناطق شمال شرق سوريا، وذلك ضمن خطة المؤسسة ‏السورية للحبوب لتعزيز الطاقة التخزينية.‏

DJI 0195 صويمعة المشرفة بريف حمص تستلم 4500 طن من الأقماح ‏

وأوضح مدير فرع المؤسسة السورية للحبوب في حمص المهندس محمد شاكر ‏سنبلي في تصريح لمراسل سانا اليوم الخميس، أن الصويمعة تستلم يومياً ‏نحو ألف طن من الأقماح، مبيناً أن عمليات الاستلام تبدأ من الساعة الثامنة ‏صباحاً وتستمر حتى الساعة التاسعة مساءً، ومن المتوقع استمرارها لمدة ‏أسبوع تقريباً أو حتى امتلاء الصويمعة بكامل طاقتها التخزينية.‏

وأشار سنبلي إلى أن صويمعة المشرفة ليست مركزاً لشراء الاقماح وإنما ‏تقتصر مهمتها على استلام الأقماح وتخزينها، حيث تتم عمليات الشراء في ‏مراكز الاستلام بمناطق الإنتاج في الجزيرة، التي تُسحب فيها العينات وتُجرى ‏التحاليل المخبرية لتحديد الدرجة وفق المواصفات المعتمدة، قبل شحن الأقماح ‏مباشرة إلى محافظة حمص.‏

ولفت إلى أن الإجراءات الفنية المتبعة عند وصول الشحنات تتضمن سحب ‏عينات من كل حمولة وإخضاعها للتحليل المخبري للتأكد من مطابقتها ‏للمواصفات ومن ثم تخزينها في الصويمعة وفق المعايير الفنية المعتمدة.‏

وبين سنبلي أن المؤسسة السورية للحبوب تعاقدت مع ناقلين لتأمين ‏الشاحنات اللازمة لنقل الأقماح من مناطق الجزيرة إلى محافظة حمص، لافتاً ‏إلى أن عمليات النقل بين المحافظات تتم بانسيابية ودون أي صعوبات مع ‏استمرار حركة الشحن بشكل يومي.‏

1L3A6145 صويمعة المشرفة بريف حمص تستلم 4500 طن من الأقماح ‏
1L3A6147 صويمعة المشرفة بريف حمص تستلم 4500 طن من الأقماح ‏
1L3A6160 صويمعة المشرفة بريف حمص تستلم 4500 طن من الأقماح ‏
1L3A6165 صويمعة المشرفة بريف حمص تستلم 4500 طن من الأقماح ‏
1L3A6168 صويمعة المشرفة بريف حمص تستلم 4500 طن من الأقماح ‏
1L3A6170 صويمعة المشرفة بريف حمص تستلم 4500 طن من الأقماح ‏
1L3A6176 صويمعة المشرفة بريف حمص تستلم 4500 طن من الأقماح ‏
DJI 0182 صويمعة المشرفة بريف حمص تستلم 4500 طن من الأقماح ‏
DJI 0186 صويمعة المشرفة بريف حمص تستلم 4500 طن من الأقماح ‏
DJI 0194 صويمعة المشرفة بريف حمص تستلم 4500 طن من الأقماح ‏
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