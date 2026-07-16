صويمعة المشرفة بريف حمص تستلم 4500 طن من الأقماح ‏

حمص-سانا
استلمت صويمعة المشرفة في ريف محافظة حمص التي تبلغ سعتها الإجمالية 12 ألف طن، خلال الأيام العشرة الماضية نحو 4500 طن من الأقماح الواردة من مناطق شمال شرق سوريا، وذلك ضمن خطة المؤسسة السورية للحبوب لتعزيز الطاقة التخزينية.
وأوضح مدير فرع المؤسسة السورية للحبوب في حمص المهندس محمد شاكر سنبلي في تصريح لمراسل سانا اليوم الخميس، أن الصويمعة تستلم يومياً نحو ألف طن من الأقماح، مبيناً أن عمليات الاستلام تبدأ من الساعة الثامنة صباحاً وتستمر حتى الساعة التاسعة مساءً، ومن المتوقع استمرارها لمدة أسبوع تقريباً أو حتى امتلاء الصويمعة بكامل طاقتها التخزينية.
وأشار سنبلي إلى أن صويمعة المشرفة ليست مركزاً لشراء الاقماح وإنما تقتصر مهمتها على استلام الأقماح وتخزينها، حيث تتم عمليات الشراء في مراكز الاستلام بمناطق الإنتاج في الجزيرة، التي تُسحب فيها العينات وتُجرى التحاليل المخبرية لتحديد الدرجة وفق المواصفات المعتمدة، قبل شحن الأقماح مباشرة إلى محافظة حمص.
ولفت إلى أن الإجراءات الفنية المتبعة عند وصول الشحنات تتضمن سحب عينات من كل حمولة وإخضاعها للتحليل المخبري للتأكد من مطابقتها للمواصفات ومن ثم تخزينها في الصويمعة وفق المعايير الفنية المعتمدة.
وبين سنبلي أن المؤسسة السورية للحبوب تعاقدت مع ناقلين لتأمين الشاحنات اللازمة لنقل الأقماح من مناطق الجزيرة إلى محافظة حمص، لافتاً إلى أن عمليات النقل بين المحافظات تتم بانسيابية ودون أي صعوبات مع استمرار حركة الشحن بشكل يومي.