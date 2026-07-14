‏659 مليون يورو لتعزيز قدرات أوروبا في صناعة أشباه الموصلات

بروكسل-سانا‏

وافقت المفوضية الأوروبية، اليوم الثلاثاء، على تقديم 659 مليون يورو من ‏المساعدات الحكومية الألمانية لدعم أربعة مرافق لأشباه الموصلات تُعد ‏الأولى من نوعها في ألمانيا.‏

وأشارت المفوضية في نص القرار الذي نشرته على موقعها الرسمي إلى أن ‏هذه المشاريع ستعزز مكانة الاتحاد الأوروبي واستقلاليته، بما يتماشى مع ‏أهداف قانون الرقائق لأوروبا والتوجيهات السياسية للفترة ما بين عامي ‌‏2024-2029.‏

مشاريع تصنيع متقدمة

وتتوزع المنح المالية على أربع شركات تعمل في تصنيع مواد ومعدات ‏متقدمة تدخل في إنتاج الرقائق، وتشمل رقائق السيليكون كربيد، ‏وترانزستورات الطاقة، ومعدات القياس البصري، ورقاقات متخصصة ‏لكواشف صناعية.‏

وستحصل شركة التكنولوجيا الألمانية “‏Element 3-5‌” المتخصصة في ‏صناعة أشباه الموصلات على أكبر حصة من التمويل لإنشاء مصنع لإنتاج ‏رقائق “‏Sic epi-wafers” عالية الأداء، فيما ستعزز شركة “‏Vishay‏” ‏الأمريكية قدراتها لإنتاج الجيل الجديد من الترانزستورات “‏Power ‎MOSFETs‏” المستخدمة في قطاع السيارات.‏

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‏ أما شركة “‏KLA” الأمريكية فستوسع إنتاج معدات القياس البصري ‏المتقدمة، بينما ستنشئ شركة ‏KETEK ومقرها ميونيخ خطي إنتاج لرقائق ‏متخصصة تدخل في أنظمة الفرز وإعادة التدوير الصناعية.‏

ووفقاً للمفوضية ستُسهم هذه المشاريع في رفع كفاءة الإنتاج الأوروبي، ‏وتحسين جودة التصنيع، وتطوير تقنيات تُعد الأولى من نوعها داخل الاتحاد.‏

تقييم أوروبي ‏

وأكدت المفوضية الأوروبية أن هذه المساعدات تتوافق مع قواعد دعم الدولة ‏في الاتحاد الأوروبي، وأنها ضرورية لسد فجوات التمويل، ولتحفيز ‏الشركات على الاستثمار داخل أوروبا بدلاً من نقل مشاريعها إلى الخارج، ‏كما اعتبرت أن هذه المشاريع ستعزز مرونة سلسلة الإمداد الأوروبية، وتدعم ‏مكانة الاتحاد في قطاع الرقائق العالمي.‏

ويأتي هذا التمويل ضمن سلسلة قرارات أوروبية لدعم قطاع الرقائق، إذ ‏بلغت قيمة المساعدات المعتمدة سابقاً نحو 14.2 مليار يورو. ‏

كما يتزامن مع إطلاق مقترح قانون الرقائق 2.0 في حزيران 2026، الذي ‏يهدف إلى تعزيز الإنتاج المتقدم، وتقليل التبعية الاستراتيجية في هذا القطاع ‏الحيوي.‏

وتخشى أوروبا من تضرر مصالحها الاقتصادية والتجارية نتيجة مساعي ‏واشنطن المستمرة لتشديد الحظر التكنولوجي على الصين، وهو ما يضع ‏الشركات الأوروبية العملاقة التي تعتمد على أسواق آسيوية ضخمة في موقف ‏حرج وسط ضغوط أمريكية وصينية متبادلة.‏

من جهة أخرى، تؤثر التطورات والصراعات الإقليمية، مثل التوترات ‏الأمريكية الإيرانية، سلباً على سلاسل التوريد العالمية وأسعار الطاقة، ما ‏يؤدي إلى زيادة تكلفة المكونات وزيادة الضغط على شركات التكنولوجيا ‏والاتصالات الأوروبية.‏