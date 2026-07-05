قافلة سفن تعبر هرمز بمحاذاة الساحل العُماني مع بدء تعافي حركة الملاحة التجارية

نيويورك-سانا



كشفت بيانات وكالة تتبع حركة الملاحة البحرية “مارين ترافيك” أن قافلة تضم خمس سفن عبرت مضيق هرمز اليوم الأحد، عبر مسار يمر بمحاذاة الساحل العُماني، في مؤشر على بدء تعافي حركة الملاحة التجارية في الممر الحيوي.



ونقلت شبكة “سي إن إن” الإخبارية الأمريكية عن الوكالة قولها: إن القافلة كانت متجهة نحو خليج عُمان بقيادة الناقلة المحملة بالنفط الخام Hafeet التي ترفع علم ليبيريا، إضافة إلى ثلاث ناقلات محملة بغاز البترول المسال والغاز الطبيعي المسال، وسفينة حاويات.



كما أظهرت بيانات “مارين ترافيك” أن عدة سفن، بينها ناقلة بضائع سائبة وناقلة مواد كيميائية تمتلكهما الصين، عبرت المضيق في وقت سابق اليوم بالاتجاه المعاكس، مستخدمة المسار الأقرب إلى الجانب الإيراني من المضيق.



وبات عدد متزايد من السفن يعتمد مساراً قريباً من الساحل العُماني، ما يحدّ من نفوذ إيران على الممر المائي، ولا سيما بعد إعلانها سابقاً ضرورة حصول السفن على إذن منها لعبور المضيق ووجوب التزامها بالمسارات المحددة.