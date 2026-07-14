الذهب يرتفع من أدنى مستوى في أسبوعين قبيل صدور بيانات التضخم الأمريكية

واشنطن-سانا

ارتفع الذهب اليوم الثلاثاء، بعدما سجل أدنى مستوى في أسبوعين في وقت سابق من الجلسة، وسط ترقب الأسواق لبيانات التضخم الأمريكية، في حين دفع التوتر المتصاعد بين طهران وواشنطن أسعار النفط إلى الارتفاع، وعزز التوقعات برفع البنك المركزي الأمريكي لأسعار الفائدة.

وذكرت وكالة رويترز أن الذهب زاد في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 4023.77 دولاراً للأوقية (الأونصة)، بعدما لامس أدنى مستوى منذ الأول من تموز عند 3983.29 دولاراً.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم آب 0.6 بالمئة إلى 4030.30 دولاراً.

وينظر إلى الذهب بوصفه وسيلة للتحوط من التضخم، لكن ارتفاع أسعار الفائدة غالباً ما يحد من جاذبيته لأنه لا يدر عائداً، في حين يزيد إقبال المستثمرين على الأصول المدرة للفائدة.

ويترقب المستثمرون عن كثب بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لشهر حزيران المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم بحثاً عن مؤشرات جديدة حول التضخم ومسار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن الفائدة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 57.99 دولاراً للأوقية، بعدما لامست في وقت سابق أدنى مستوى في أسبوعين.

وهبط البلاتين 0.3 بالمئة إلى 1600.24 دولار، وزاد البلاديوم 1.9 بالمئة إلى 1269.98 دولاراً.