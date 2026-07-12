افتتاح مركز “تيك تاون” بدمشق لدعم الابتكار وريادة الأعمال وتعزيز الاقتصاد الرقمي

دمشق-سانا
افتتح مساء اليوم الأحد في منطقة كفرسوسة بدمشق مركز “تيك تاون” الذي يهدف إلى دعم الابتكار وريادة الأعمال وتعزيز الاقتصاد الرقمي في سوريا، وذلك برعاية وزير الاتصالات وتقانة المعلومات عبد السلام هيكل، وبحضور مدير هيئة الاستثمار السورية طلال الهلالي، وعدد من المسؤولين وممثلي القطاعين العام والخاص ورواد الأعمال.
تعزيز بيئة الابتكار
ويهدف المركز إلى تعزيز بيئة الابتكار والتحول الرقمي، وتوفير حاضنة متكاملة للشركات الناشئة، بما يسهم في تنمية قطاع التكنولوجيا واستقطاب الاستثمارات الداعمة للاقتصاد القائم على المعرفة.
ويوفر المركز مكاتب للشركات لعقد اجتماعاتها وممارسة أعمالها المختلفة، وقاعات متخصصة، ومساحات لإقامة الفعاليات، إضافة إلى مختبرات متخصصة في الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، وإنترنت الأشياء، والواقع الافتراضي، بما يسهم في ربط رواد الأعمال والمستثمرين والخبراء وتحويل الأفكار إلى مشاريع قابلة للتنفيذ.
جولة في مرافق المركز
وأجرى الوزير هيكل والهلالي جولة في مرافق المركز، اطلعا خلالها على أقسامه التشغيلية السبعة، وما تضمه من مساحات عمل مشتركة، ومرافق مخصصة للشركات الناشئة، ومراكز للبحث والتطوير، ضمن بيئة متكاملة تهدف إلى دعم الابتكار، وتحفيز ريادة الأعمال، وبناء اقتصاد رقمي قائم على المعرفة.
تجسيد لثقة السوريين
وأكد الوزير هيكل في كلمة خلال الافتتاح، أن المركز يجسد ثقة السوريين بقدراتهم وإيمانهم بالمستقبل، ويعكس ما تمتلكه سوريا من كفاءات وطاقات قادرة على قيادة مرحلة البناء والتنمية، موضحاً أن المركز يشكل بيئة متكاملة تجمع رواد الأعمال والشركات الناشئة والمختصين، وتوفر بنية تحتية حديثة تدعم الابتكار وتطوير الحلول التقنية.
وأشار هيكل إلى أن الوزارة ستكون حاضرة في المركز لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص ومساندة المبادرات الريادية، مبيناً أن هذا النوع من المشاريع يمثل عملاً مكملاً لجهود الحكومة، ويؤكد أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دعم الاقتصاد الرقمي وتمكين الشباب.
ولفت هيكل إلى أن الحكومة تعمل على إزالة العقبات التي تعيق نمو قطاع الاتصالات والتقانة، بما يسهم في إعادة دمج سورية بالمنظومة التقنية العالمية، وتوسيع إتاحة الخدمات الرقمية، مؤكداً أن إطلاق مركز “تيك تاون” يؤسس لمرحلة جديدة من الابتكار والتنمية التقنية في البلاد.
منظومة متكاملة
بدوره، أكد الرئيس التنفيذي للمركز سنان حتاحت أن المشروع يمثل منظومة متكاملة تجمع الإنسان والفكرة والشركات ضمن بيئة واحدة، مبيناً أن المركز يقوم على ركائز رئيسية، أبرزها احتضان الشركات الناشئة ومرافقة أصحاب الأفكار منذ مراحلها الأولى، وصولاً إلى تطوير النماذج الأولية وربطها بالشركاء والمستثمرين.
وأوضح حتاحت أن المركز يعنى أيضاً بتأهيل الكفاءات الوطنية عبر برامج تدريبية متخصصة تلبي احتياجات سوق العمل، وتسهم في إعداد جيل من المهندسين والمطورين ورواد الأعمال، مشيراً إلى أن المختبرات المتخصصة التي يضمها المركز ستدعم البحث والتطوير، وتحويل الأفكار إلى منتجات وتقنيات تسهم في التنمية، مستفيداً من الفرص الواعدة التي تمتلكها سورية لبناء اقتصاد رقمي قائم على المعرفة والابتكار.
يأتي افتتاح مركز “تيك تاون” ضمن جهود تعزيز منظومة الابتكار والتحول الرقمي في سوريا، عبر توفير بيئة متكاملة للشركات الناشئة ورواد الأعمال، ودعم البحث والتطوير، وتأهيل الكفاءات الوطنية، بما يسهم في بناء اقتصاد قائم على المعرفة والتكنولوجيا.