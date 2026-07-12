افتتاح مركز “تيك تاون” بدمشق لدعم الابتكار وريادة الأعمال وتعزيز الاقتصاد الرقمي

دمشق-سانا

افتتح مساء اليوم الأحد في منطقة كفرسوسة بدمشق مركز “تيك تاون” الذي يهدف إلى دعم الابتكار وريادة الأعمال وتعزيز ‏الاقتصاد الرقمي في سوريا، وذلك برعاية وزير الاتصالات وتقانة المعلومات عبد السلام هيكل، وبحضور مدير هيئة ‏الاستثمار السورية طلال الهلالي، وعدد من المسؤولين وممثلي القطاعين العام والخاص ورواد الأعمال‎.‎

تعزيز بيئة الابتكار

ويهدف المركز إلى تعزيز بيئة الابتكار والتحول الرقمي، وتوفير حاضنة متكاملة للشركات الناشئة، بما يسهم في تنمية ‏قطاع التكنولوجيا واستقطاب الاستثمارات الداعمة للاقتصاد القائم على المعرفة‎.‎

ويوفر المركز مكاتب للشركات لعقد اجتماعاتها وممارسة أعمالها المختلفة، وقاعات متخصصة، ومساحات لإقامة الفعاليات، ‏إضافة إلى مختبرات متخصصة في الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، وإنترنت الأشياء، والواقع الافتراضي، بما يسهم ‏في ربط رواد الأعمال والمستثمرين والخبراء وتحويل الأفكار إلى مشاريع قابلة للتنفيذ‎.‎

جولة في مرافق المركز

وأجرى الوزير هيكل والهلالي جولة في مرافق المركز، اطلعا خلالها على أقسامه التشغيلية السبعة، وما تضمه من مساحات ‏عمل مشتركة، ومرافق مخصصة للشركات الناشئة، ومراكز للبحث والتطوير، ضمن بيئة متكاملة تهدف إلى دعم الابتكار، ‏وتحفيز ريادة الأعمال، وبناء اقتصاد رقمي قائم على المعرفة‎.‎

تجسيد لثقة السوريين

وأكد الوزير هيكل في كلمة خلال الافتتاح، أن المركز يجسد ثقة السوريين بقدراتهم وإيمانهم بالمستقبل، ويعكس ما تمتلكه ‏سوريا من كفاءات وطاقات قادرة على قيادة مرحلة البناء والتنمية، موضحاً أن المركز يشكل بيئة متكاملة تجمع رواد ‏الأعمال والشركات الناشئة والمختصين، وتوفر بنية تحتية حديثة تدعم الابتكار وتطوير الحلول التقنية‎.‎

وأشار هيكل إلى أن الوزارة ستكون حاضرة في المركز لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص ومساندة المبادرات الريادية، مبيناً ‏أن هذا النوع من المشاريع يمثل عملاً مكملاً لجهود الحكومة، ويؤكد أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دعم ‏الاقتصاد الرقمي وتمكين الشباب‎.‎

ولفت هيكل إلى أن الحكومة تعمل على إزالة العقبات التي تعيق نمو قطاع الاتصالات والتقانة، بما يسهم في إعادة دمج ‏سورية بالمنظومة التقنية العالمية، وتوسيع إتاحة الخدمات الرقمية، مؤكداً أن إطلاق مركز “تيك تاون” يؤسس لمرحلة جديدة ‏من الابتكار والتنمية التقنية في البلاد‎.‎

منظومة متكاملة

بدوره، أكد الرئيس التنفيذي للمركز سنان حتاحت أن المشروع يمثل منظومة متكاملة تجمع الإنسان والفكرة والشركات ‏ضمن بيئة واحدة، مبيناً أن المركز يقوم على ركائز رئيسية، أبرزها احتضان الشركات الناشئة ومرافقة أصحاب الأفكار منذ ‏مراحلها الأولى، وصولاً إلى تطوير النماذج الأولية وربطها بالشركاء والمستثمرين‎.‎

وأوضح حتاحت أن المركز يعنى أيضاً بتأهيل الكفاءات الوطنية عبر برامج تدريبية متخصصة تلبي احتياجات سوق العمل، ‏وتسهم في إعداد جيل من المهندسين والمطورين ورواد الأعمال، مشيراً إلى أن المختبرات المتخصصة التي يضمها المركز ‏ستدعم البحث والتطوير، وتحويل الأفكار إلى منتجات وتقنيات تسهم في التنمية، مستفيداً من الفرص الواعدة التي تمتلكها ‏سورية لبناء اقتصاد رقمي قائم على المعرفة والابتكار‎.‎

يأتي افتتاح مركز “تيك تاون” ضمن جهود تعزيز منظومة الابتكار والتحول الرقمي في سوريا، عبر توفير بيئة متكاملة ‏للشركات الناشئة ورواد الأعمال، ودعم البحث والتطوير، وتأهيل الكفاءات الوطنية، بما يسهم في بناء اقتصاد قائم على ‏المعرفة والتكنولوجيا‎.‎