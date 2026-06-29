بورصة “وول ستريت” تفتح على ارتفاع مع تراجع التوتر في الشرق الأوسط

3308dff0 9b85 11ef bdd6 91ca65a36254 file 1730818186085 637693475 بورصة "وول ستريت" تفتح على ارتفاع مع تراجع التوتر في الشرق الأوسط

واشنطن-سانا

فتحت المؤشرات الرئيسية في بورصة “وول ستريت” على ارتفاع، ‌اليوم الإثنين، إذ أدى تراجع التوتر في الشرق الأوسط إلى تحسن المعنويات بعد وقف الهجمات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران.
 
وذكرت وكالة رويترز أن المؤشر “داو جونز” الصناعي ارتفع 119.0 نقطة أو 0.23 % ليصل إلى 51995.14 نقطة.
 
كما صعد المؤشر “ستاندرد آند بورز 500” بمقدار 37.9 نقطة أو 0.51 % ليصل إلى 7391.88 نقطة، كما كسب المؤشر “ناسداك ⁠المجمع” 204.5 نقاط أو 0.81 % ⁠ليصل إلى 25502.088 نقطة.
 
واتفقت الولايات المتحدة وإيران على وقف الهجمات المتبادلة بينهما، وعلى عقد اجتماع يوم غد الثلاثاء في العاصمة القطرية الدوحة.
 

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