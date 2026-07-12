بورصات خليجية ترتفع بدعم من أسهم النفط وأخرى تتراجع وسط توترات إقليمية

6a53b25942360469ee4b0480 بورصات خليجية ترتفع بدعم من أسهم النفط وأخرى تتراجع وسط توترات إقليمية

عواصم-سانا

تراجعت بعض بورصات الخليج في ختام تعاملات اليوم الأحد، في ظل استهداف إيران دولاً خليجية وقصف القوات الأمريكية أهدافاً داخل إيران، فيما سجلت مؤشرات أخرى ارتفاعاً بدعم من صعود أسهم شركات النفط.

وذكرت وكالة رويترز أن المؤشر السعودي ارتفع بنسبة 0.1 بالمئة مدعوماً بصعود سهم شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية بنسبة 0.2 بالمئة.

وفي قطر، صعد المؤشر الرئيسي 0.1 بالمئة مع ارتفاع سهم صناعات قطر المتخصصة في البتروكيماويات بنسبة 0.6 بالمئة.

كما ارتفع المؤشر الرئيسي في البحرين 0.1 بالمئة ليصل إلى 2011 نقطة، وصعد المؤشر في سلطنة عمان بالنسبة نفسها مسجلاً 7652 نقطة.

وفي المقابل، تراجع المؤشر الرئيسي في الكويت بنسبة 0.1 بالمئة ليغلق عند 9082 نقطة.

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