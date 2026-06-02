ارتفاع سعر الذهب 250 ليرة جديدة في السوق السورية

دمشق-سانا

ارتفع سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً اليوم الثلاثاء، بمقدار 250 ليرة سورية جديدة عما سجله أمس الإثنين.

وحسب النشرة الصادرة عن الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً 17850 ليرة ‏جديدة مبيعاً، و17550 ليرة جديدة شراءً. ‏

وسجل غرام الذهب عيار 18 قيراطاً سعر 15300 ليرة جديدة مبيعاً، و15000 ليرة جديدة شراءً. ‏

ويأتي هذا الارتفاع الطفيف في السوق المحلية متأثراً بحالة الاستقرار المائل للارتفاع التي تشهدها التداولات في البورصات العالمية، حيث حافظت الأونصة على مستوياتها عند 4531 دولاراً.