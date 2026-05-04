انخفاض أسعار النفط بعد إعلان ترامب نيته تحرير السفن العالقة في هرمز

لندن-سانا

تراجعت أسعار النفط بأكثر من دولار للبرميل، اليوم الإثنين، بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ستبدأ جهودها لتحرير السفن العالقة في مضيق هرمز.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.83 دولار أو 1.69 بالمئة إلى 106.34 دولارات للبرميل، كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 100.22 دولار للبرميل منخفضا 1.72 دولار أو 1.69 بالمئة.

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم”، أمس الأحد، أن قواتها وجهت 49 سفينة تجارية للعودة أو تغيير مسارها إلى مسارات مختلفة، منذ بدء الحصار البحري المفروض على سواحلها.

وكان الجيش الأمريكي أعلن فرض حصار على مضيق هرمز في نيسان الماضي، وذلك عقب فشل مفاوضات الجولة الأولى بين الولايات المتحدة وإيران في باكستان.