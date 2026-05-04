انخفاض أسعار النفط بعد إعلان ترامب نيته تحرير السفن العالقة في هرمز

photo 2026 05 04 02 10 55 انخفاض أسعار النفط بعد إعلان ترامب نيته تحرير السفن العالقة في هرمز

لندن-سانا

تراجعت أسعار النفط بأكثر من دولار للبرميل، اليوم الإثنين، بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ستبدأ جهودها لتحرير السفن العالقة في مضيق هرمز.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.83 دولار أو 1.69 بالمئة إلى 106.34 دولارات للبرميل، كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 100.22 دولار للبرميل منخفضا 1.72 دولار أو 1.69 بالمئة.

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم”، أمس الأحد، أن قواتها وجهت 49 سفينة تجارية للعودة أو تغيير مسارها إلى مسارات مختلفة، منذ بدء الحصار البحري المفروض على سواحلها.

وكان الجيش الأمريكي أعلن فرض حصار على مضيق هرمز في نيسان الماضي، وذلك عقب فشل مفاوضات الجولة الأولى بين الولايات المتحدة وإيران في باكستان.

تصدير نحو 6000 طن من الفواكه والخضار السورية إلى دول الخليج والعراق
كوادر وطنية تحوّل باخرة تجارية إلى باخرة للمواشي في ميناء بانياس
الحصار البحري يضغط.. ومحادثات الخميس تختبر اتجاه الهدنة بين واشنطن وطهران
“إعمار 2025” يختتم فعالياته وشركات خارجية تبدي استعدادها لدخول السوق السورية
بازار وفاق في طرطوس القديمة يجمع 55 حرفياً لإحياء التراث السوري والتسويق المباشر
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك