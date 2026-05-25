وزارة الاقتصاد والصناعة تبحث تنفيذ مشروع توسعة مدينة باب الهوى الصناعية

دمشق-سانا

شهدت مدينة باب الهوى الصناعية اجتماعاً ضم نائب وزير الاقتصاد والصناعة المهندس “باسل عبد الحنان” وممثلين عن شركة “إسراء” التركية للإنشاءات وإدارة المدينة الصناعية، بهدف دراسة المراحل النهائية من دراسة مشروع التوسعة الجديدة للمدينة الصناعية.

وأوضحت وزارة الاقتصاد والصناعة عبر قناتها على التلغرام اليوم الإثنين، أن الاجتماع الذي حضره وفد فني وإداري من الوزارة ناقش المخططات الهندسية وآليات التنفيذ، إضافة إلى البنية التحتية للمشروع، بما يشمل الطرق والجدران الاستنادية وشبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي، مع بحث حلول هندسية تراعي طبيعة الأرض؛ بما يعزز الكفاءة التنظيمية ويحدّ من التقاطعات داخل المنطقة الصناعية.

ويهدف المشروع إلى إنشاء بنية تحتية قادرة على استيعاب التوسع الصناعي المستقبلي، من خلال تأمين الاحتياجات الفنية والخدمية اللازمة له، وفي مقدمتها استطاعة الشبكة الكهربائية، وعدد آبار المياه المطلوبة، وآليات حصاد مياه الأمطار وإدارة النفايات.

كما جرى الاتفاق على تجميع المقاسم الإدارية ضمن كتلة تنظيمية واحدة، بما يعزز كفاءة الإدارة والتنظيم ويرفع من كفاءة العمل داخل المشروع الجديد.

وتشير الدراسات الأولية إلى أن مساحة مشروع التوسعة قد تصل إلى نحو 255 ألف متر مربع، مع استكمال الدراسات الفنية، تمهيداً للانتقال إلى المراحل التنفيذية.

وكانت وزارة الاقتصاد والصناعة أعلنت الشهر الماضي افتتاح منشأتين غذائيتين في مدينة باب الهوى الصناعية، بشراكة سورية تركية لتعزيز الإنتاج والاستثمار.