“أدنوك” توقّع اتفاقية مع “إنبكس” اليابانية لتوريد مليون طن سنوياً من الغاز المسال

طوكيو-سانا

أعلنت شركة بترول أبو ظبي الوطنية “أدنوك” اليوم الثلاثاء، عن توقيع اتفاقية بيع وشراء لمدة 15 عاماً مع شركة “إنبكس كوربوريشن- إنبكس” اليابانية، لتوريد مليون طن متري سنوياً من الغاز الطبيعي المسال من مشروع الرويس.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية “وام” عن الرئيس التنفيذي لدائرة التكرير والتصنيع والتسويق والتجارة بالإنابة في “أدنوك”، رئيس مجلس إدارة شركة الرويس للغاز الطبيعي المسال ناصر المهيري قوله: “إنّ اتفاقية البيع والشراء مع “إنبكس”، هي أول اتفاقية طويلة الأمد للغاز الطبيعي المسال بعد إطلاق منصة التسويق والتداول العالمية المتكاملة للغاز الطبيعي المسال التي أسستها كل من “أدنوك” و”XRG ” مؤخراً، ما يؤكد الجهود المبذولة لتوفير المزيد من شحنات الغاز، وتوسيع نطاق الوصول إلى الأسواق، وتعزيز المرونة التجارية للعملاء”.

وأوضح أن الاتفاقية تستند إلى شراكة “أدنوك” الممتدة لعقود مع اليابان في مجال الطاقة، وتسهم في تسريع تسويق إنتاج مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال، وتؤكد ثقة السوق في المشروع.

وأضاف: إنه مع استهداف “أدنوك” و”XRG” توفير 47 مليون طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال القابل للتسويق بحلول عام 2035، سيكون مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال مصدراً رئيساً لإمدادات موثوقة ومرنة ومنخفضة الانبعاثات للعملاء في آسيا وحول العالم.

وتم الإعلان عن الاتفاقية خلال زيارة سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ”أدنوك” ومجموعة شركاتها، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة “XRG”، إلى اليابان.

وسيتم توريد الغاز الطبيعي المسال بشكل رئيسي من مشروع الرويس الذي يجري تطويره في مدينة الرويس الصناعية في أبوظبي، ومن المقرر أن يبدأ عملياته التجارية في عام 2028.