انخفاض أسواق الخليج وسط ترقب المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران

عواصم-سانا

أغلقت معظم أسواق الأسهم في الخليج على انخفاض اليوم الأحد، مع تزايد حذر المستثمرين عقب المحادثات غير المباشرة بين ‌الولايات المتحدة وإيران.

وذكرت وكالة رويترز أن المؤشر القياسي للسوق السعودية تراجع 0.3 بالمئة، متأثراً بانخفاض سهم مصرف الراجحي 0.5 بالمئة.

كما سجل القطاع الخاص غير النفطي في السعودية نمواً أقوى في حزيران، مدفوعاً بأسرع زيادة في الأعمال الجديدة خلال أربعة أشهر.

ومع ذلك، أظهر استطلاع أُجري اليوم ‌أن ⁠الشركات لا تزال تواجه ارتفاعاً في التكاليف وتراجعاً في الطلب على الصادرات.

كما انخفض المؤشر الكويتي 0.3 بالمئة، ونزل المؤشر العماني 0.2 بالمئة، وخسر المؤشر ⁠البحريني 0.6 بالمئة.

أما في قطر، فارتفع المؤشر 0.3 بالمئة، مع صعود سهم بنك قطر الوطني 0.2 بالمئة.

يشار إلى أن العاصمة القطرية الدوحة استضافت الأربعاء الماضي محادثات فنية غير مباشرة بين ‏مسؤولين من الولايات المتحدة وإيران، بوساطة قطرية وباكستانية، بهدف بحث سبل ‏إنهاء الحرب، وذلك استناداً إلى الاتفاق الإطاري لمذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين.