هيئة المواصفات والمقاييس تطلق هويتها البصرية وخدمة “النافذة الواحدة” بدمشق

3X3A0997 هيئة المواصفات والمقاييس تطلق هويتها البصرية وخدمة "النافذة الواحدة" بدمشق

دمشق-سانا

أطلقت هيئة المواصفات والمقاييس العربية السورية، اليوم الثلاثاء، هويتها البصرية الجديدة وخدمة النافذة الواحدة برعاية وزارة الاقتصاد والصناعة، وذلك خلال حفل أقيم في فندق البوابات السبع بدمشق، بحضور وزير الاقتصاد والصناعة محمد نضال الشعار، ووزير النقل يعرب بدر، وعدد من السفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية.

تعزيز القدرة التنافسية

3X3A1025 هيئة المواصفات والمقاييس تطلق هويتها البصرية وخدمة "النافذة الواحدة" بدمشق

وأكد المدير العام للهيئة ياسر عليوي، في كلمة خلال الحفل، أن الجودة باتت شرطاً أساسياً لتحقيق التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن المواصفات تشكل جسراً للوصول إلى الأسواق العالمية وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصادات الحديثة.

وأوضح عليوي أن الهيئة تعمل على إعادة تعريف دورها كمؤسسة وطنية شريكة للصناعة والتجارة والاستثمار، تقود منظومة البنية الوطنية للجودة بمنهجية قائمة على التعاون، بما يسهم في دعم التنمية الاقتصادية ورفع جودة المنتجات والخدمات.

وأشار إلى إطلاق مشروع التحول الرقمي في الهيئة، مبيناً أن خدمة “النافذة الواحدة” تهدف إلى تبسيط الإجراءات واختصار الوقت والجهد، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمتعاملين.

شراكة حقيقية بين الجهات الحكومية والمنتجين

3X3A1121 هيئة المواصفات والمقاييس تطلق هويتها البصرية وخدمة "النافذة الواحدة" بدمشق

وشهد حفل الإطلاق جلسة حوار مفتوح مع المشاركين، أكد خلالها الوزير الشعار أن تحقيق التقدم في قطاعات الصناعة والزراعة والخدمات يتطلب منظومة متكاملة وواضحة للمواصفات والمقاييس، لافتاً إلى أن نجاحها يرتبط بتعزيز الشراكة بين الجهات الحكومية والمنتجين، بوصفها ركيزة أساسية لبناء اقتصاد تنافسي حديث.

العمل جار على تعديل قانون السير

3X3A4817 هيئة المواصفات والمقاييس تطلق هويتها البصرية وخدمة "النافذة الواحدة" بدمشق

وفيما يتعلق بقطاع النقل شدد الوزير بدر، في الجلسة، على أهمية اعتماد مراكز الفحص الفني للمركبات والتأكد من دقة تجهيزاتها، بما يضمن الالتزام بمعايير السلامة والبيئة، مشيراً إلى ضرورة تطوير مواصفات المركبات المسموح باستيرادها بما يواكب أحدث التقنيات.

وكشف الوزير بدر عن العمل على تعديل قانون السير باتجاه تشديد معايير السلامة، بما يشمل مواصفات خوذ الدراجات النارية وكراسي حماية الأطفال في المركبات.

ويأتي إطلاق الهوية البصرية الجديدة في إطار جهود الهيئة لتطوير أدائها المؤسسي وتعزيز دورها في دعم القطاعات الإنتاجية والتجارية، بما ينسجم مع متطلبات التحديث والتطوير.

3X3A1110 هيئة المواصفات والمقاييس تطلق هويتها البصرية وخدمة "النافذة الواحدة" بدمشق
3X3A1127 هيئة المواصفات والمقاييس تطلق هويتها البصرية وخدمة "النافذة الواحدة" بدمشق
3X3A1078 هيئة المواصفات والمقاييس تطلق هويتها البصرية وخدمة "النافذة الواحدة" بدمشق
3X3A1077 هيئة المواصفات والمقاييس تطلق هويتها البصرية وخدمة "النافذة الواحدة" بدمشق
3X3A1013 هيئة المواصفات والمقاييس تطلق هويتها البصرية وخدمة "النافذة الواحدة" بدمشق
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