هيمنة الدولار لا تزال في ذروتها.. 7 شركات أمريكية تتحول إلى اقتصاد بحجم دول كبرى

واشنطن-سانا

في قلب النظام المالي العالمي، لا تتحرك الأسواق بمعزل عن مركز الثقل الأساسي، وهو الدولار الأمريكي، فبينما تتصاعد النقاشات حول إعادة تشكيل النظام النقدي الدولي، تكشف البيانات أن هيمنة الدولار لا تزال في ذروتها، وأن تأثيره يتجاوز حدود الاقتصاد الأمريكي، ليعيد رسم خريطة القوة الاقتصادية العالمية.

الدولار.. العمود الفقري للنظام المالي العالمي

تشير بيانات بنك التسويات الدولية (BIS) كما نقلتها تقارير إعلامية متخصصة في الشأن الاقتصادي، إلى أن الودائع الدولارية خارج الولايات المتحدة بلغت مستوى قياسياً يقترب من 14.5 تريليون دولار، مقارنة بنحو 4.5 تريليونات دولار مطلع القرن، أي بزيادة تتجاوز 220%.

هذا التوسع لا يعكس مجرد نمو في حجم التداول، بل يشير إلى تعمّق دور الدولار كعملة مركزية في التمويل الدولي، والتجارة العالمية، وإدارة السيولة عبر البنوك والمؤسسات المالية.

وبحسب البيانات نفسها، تبقى العملات المنافسة، وعلى رأسها اليورو، عند مستويات أقل بكثير، ما يعزز الفجوة الهيكلية لصالح العملة الأمريكية في النظام المالي العالمي.

بيئة مالية تصنع عمالقة التكنولوجيا

هذا الامتداد العالمي للدولار لا ينعكس فقط على البنوك والأسواق التقليدية، بل يخلق أيضاً بيئة مالية قادرة على تضخيم قيمة الشركات الأمريكية الكبرى، وخصوصاً في قطاع التكنولوجيا.

وفي هذا السياق، تبرز مجموعة “Magnificent Seven” التي باتت تشكل مركز الثقل في وول ستريت، وتضم:

إنفيديا (NVIDIA)

مايكروسوفت (Microsoft)

آبل (Apple)

ألفابت – غوغل (Alphabet)

أمازون (Amazon)

تسلا (Tesla)

ميتا بلاتفورمز (Meta Platforms)

وتشير تقديرات الأسواق إلى أن القيمة السوقية المجمعة لهذه الشركات تقترب من 24 تريليون دولار، وهو مستوى يضعها في نطاق يقارب حجم الاقتصاد الصيني، ويتجاوز اقتصادات كبرى مثل فرنسا وإيطاليا مجتمعين، وفق بيانات مقارنة للناتج المحلي الصادرة عن صندوق النقد الدولي.

الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل موازين القوة

الطفرة الحالية في أسهم هذه الشركات لم تأتِ من فراغ، بل ترتبط بشكل مباشر بسباق عالمي محموم على تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية للرقاقات الإلكترونية.

وحسب تقارير بلومبرغ ورويترز، تقود شركات مثل Nvidia وMicrosoft وAlphabet هذا التحول، عبر استثمارات ضخمة في مراكز البيانات والحوسبة السحابية، ما جعلها المحرك الأساسي لمؤشرات الأسهم الأمريكية والعالمية، وعلى رأسهاS&P 500.

اقتصاد الشركات داخل اقتصاد الدول

تشير بيانات الأسواق المالية التي نشرتها رويترز وبلومبرغ، إلى أن هذه المجموعة باتت تمثل نحو ثلث القيمة السوقية للمؤشر الأمريكي الأوسع إس آند بي 500، في واحدة من أعلى حالات التركز المالي في التاريخ الحديث، وهو ما يعكس مستوى غير مسبوق من تركز القوة داخل عدد محدود من شركات التكنولوجيا الكبرى.

وعند مقارنتها بالناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة، فإن القيمة السوقية المجمعة لهذه الشركات تقترب من ثلاثة أرباع حجم الاقتصاد الأمريكي، وهو فارق يسلط الضوء على اختلاف طبيعة القياس بين الاقتصاد الحقيقي القائم على الإنتاج، والقيمة السوقية القائمة على تقييمات المستثمرين، وتوقعات النمو المستقبلي، وخصوصاً في قطاعي الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية.

هذا التحول يعكس واقعاً جديداً، حيث لم تعد بعض الشركات مجرد كيانات اقتصادية، بل أصبحت تقترب في حجمها المالي من اقتصادات دول ذات سيادة، وتؤثر بشكل مباشر على حركة رؤوس الأموال العالمية.

انعكاسات تتجاوز وول ستريت

كل تحرك في أسهم هذه الشركات لم يعد حدثاً محلياً في السوق الأمريكية حسب خبراء الاقتصاد ومؤشرات الأسواق، بل بات ينعكس على الأسواق العالمية، وعلى تكاليف التمويل في الاقتصادات الناشئة، وعلى قرارات الاستثمار في مختلف القارات.

ومع استمرار الاعتماد العالمي على الدولار، تصبح هذه الشركات جزءاً من منظومة مالية أوسع، تتداخل فيها السياسة النقدية الأمريكية مع مسار الاقتصاد العالمي.

وبين قوة الدولار كعملة مهيمنة، وصعود شركات التكنولوجيا كقوة اقتصادية غير مسبوقة، يتشكل واقع جديد في الاقتصاد العالمي، حيث تتراجع الحدود بين “اقتصاد الدولة” و”اقتصاد الشركات”، لصالح منظومة مالية تقودها وول ستريت، وتتحرك تحت تأثير العملة الأمريكية.