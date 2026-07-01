بين آمال السلام وجمود التفاوض.. النفط يرتفع وأسهم أوروبا تتراجع

عواصم-سانا



لا تزال التأثيرات العميقة للحرب في الشرق الأوسط تمتد إلى مختلف مناحي الحياة اليومية والاقتصادية، في وقتٍ يترقب فيه المجتمع الدولي بحذر ما ستؤول إليه المفاوضات الجارية بين طهران وواشنطن لوضع حدٍ لهذا الصراع.

تجنب الطيران فوق 3 دول

على إثر الحالة الضبابية المحيطة بصمود وقف إطلاق النار واحتمال حدوث تصعيد سريع، قالت وكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء: إن على شركات الطيران مواصلة تجنب المجال الجوي فوق إيران والعراق ولبنان، وأن تتحلى بالحذر في أنحاء المنطقة وفقاً لرويترز.

وأعلنت الوكالة تمديد نطاق تحذيرها المتعلق بمناطق النزاع في المنطقة حتى الثامن من تموز، بعدما كانت مددته سابقاً حتى أول الشهر.

الأسهم الأوروبية تتراجع

وسط حذر من مؤشرات وصول المحادثات بين طهران وواشنطن إلى مرحلة جديدة من الجمود تراجعت أسهم أوروبا اليوم، حيث انخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 بالمئة إلى 639.64 نقطة، كما شهدت أسهم شركتي إيه.كيو.إي وإنفينون انخفاضاً طفيفاً، وسجلت أسهم شنايدر إلكتريك وأسوشيتد بريتش فودز خسارة بنسبة 2.1 بالمئة 2.7 بالمئة على التوالي وفق ما نقلت وكالة رويترز.

النفط يرتفع إثر تعثر المحادثات بين إيران وأمريكا

ارتفعت أسعار النفط على نحو طفيف وسط مخاوف من أن يؤدي تعثر المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق نهائي لإنهاء الصراع بينهما إلى إطالة أمد اضطرابات الإمدادات في منطقة الشرق الأوسط.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 14 سنتاً أو 0.19 بالمئة إلى 73.09 دولاراً للبرميل، فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 11 سنتاً أو 0.16 بالمئة إلى 69.61 دولاراً للبرميل.

وقالت فاندانا هاري مؤسسة شركة فاندا إنسايتس المتخصصة في تحليل أسواق النفط: “ما لم يتم التوصل إلى تفاهم جديد بين واشنطن وطهران، فقد ينتظر السوق ويراقب الوضع بحثاً عن سلام وهدوء مستدامين قبل أن يستأنف النفط الخام القوة الدافعة الهبوطية”.

وهوى سعر خام برنت نحو 45 دولاراً للبرميل بين الربعين الأول والثاني من هذا العام، في أكبر خسارة فصلية له منذ 2008 خلال الأزمة المالية العالمية، وفي الوقت نفسه، انخفضت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي بنحو 31 دولاراً، في أكبر خسارة ربع سنوية لها منذ 2020، عندما أدى تفشي جائحة كوفيد-19 إلى انهيار الطلب العالمي على النفط.

محادثات غير مباشرة

تشهد العاصمة القطرية الدوحة حراكاً دبلوماسياً مكثفاً يفتح آفاقاً جديدة لإحلال السلام في المنطقة، حيث يعقد المبعوثون الأميركيون والإيرانيون محادثات فنية غير مباشرة اليوم في إطار تنفيذ بنود مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، وفق ما أفاد به دبلوماسي مطّلع على سير المفاوضات لوكالة فرانس برس.

في حين أفادت وكالة رويترز بأن المباحثات تركز على الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة ومضيق هرمز.



ويعلق العالم آمالاً عريضة بأن تنجح هذه الجهود الدبلوماسية في صياغة اتفاق سلام شامل ومستدام، يضمن إنهاء النزاع وإعادة الاستقرار الأمني، والاقتصادي، والاجتماعي إلى سابق عهده قبل محطة الـ 28 من شباط المفصلية.