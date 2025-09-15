في نشرة ثانية… ارتفاع أسعار الذهب 10 آلاف ليرة في السوق السورية

دمشق-سانا

أصدرت نقابة الصاغة بدمشق اليوم، نشرة ثانية لأسعار الذهب عيار 21 قيراطاً في السوق المحلية بزيادة 10 آلاف ليرة سورية عن السعر الذي سجله صباح اليوم البالغ مليوناً و175 ألف ليرة.

وحددت نقابة الصاغة في نشرتها الصادرة عصر اليوم عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً بمليون و185 ألف ليرة مبيعاً، ومليون و165 ألف ليرة شراءً.

كما حددت سعر غرام الذهب عيار 18 قيراطاً بمليون ليرة مبيعاً، و115 ألف ليرة شراءً.

وشددت النقابة على ضرورة الالتزام بالتسعيرة، ووضعها بشكل واضح على واجهة المحل.

وكانت نقابة الصاغة حدّدت في نشرتها الصادرة صباح اليوم سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً بمليون و175 ألف ليرة مبيعاً، ومليون و155 ألف ليرة شراءً، مسجّلاً ارتفاعاً قدره 35 ألف ليرة سورية مقارنةً بسعر يوم أمس.