أرباح شركات النفط العالمية تقفز وسط اضطرابات الشرق الأوسط

واشنطن-سانا

سجلت شركات النفط العالمية الكبرى مكاسب مالية غير مسبوقة في الربع الثاني من العام الجاري، مدفوعة بالارتفاع الحاد في أسعار المحروقات نتيجة الحرب في الشرق الأوسط وما خلّفته من اضطرابات واسعة في سوق الطاقة العالمي.

وأعلنت شركة إكسون موبيل الأمريكية كما نقلته “فرانس برس”، اليوم الجمعة، عن قفزة كبيرة في أرباحها حيث بلغت إيراداتها 116.08 مليار دولار بين شهري نيسان وحزيران مقارنة بـ 81.51 ملياراً في الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة قدرها 42.41%.

كما تضاعف صافي أرباحها إلى 14.52 مليار دولار مقارنة بـ 7.08 مليارات العام الماضي، بزيادة تجاوزت 105%.

وتستعد شيفرون الأمريكية بدورها للإعلان عن نتائج قياسية مماثلة، في وقت حققت شركات أوروبية مثل “شل “و”إيني” و”توتال إنرجيز” زيادات ضخمة في صافي الأرباح وصلت في بعض الحالات إلى 5 أضعاف مقارنة بالعام الماضي.

وينعكس هذا الارتفاع في أسعار المحروقات داخل الولايات المتحدة سلباً على القدرة الشرائية للأميركيين قبل انتخابات منتصف الولاية في تشرين الثاني المقبل، إذ لا تزال كلفة المعيشة أحد أبرز التحديات التي تواجه الأسر الأميركية منذ جائحة كوفيد وما رافقها من تضخم مرتفع.

يشار إلى أن الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية التي اندلعت في نهاية شباط الماضي أدت إلى إغلاق مضيق هرمز الذي يمر عبره نحو 20% من الإنتاج العالمي للمحروقات، ما أسفر عن اضطراب الإمدادات وارتفاع أسعار النفط والغاز بما انعكس مباشرة على إيرادات الشركات.