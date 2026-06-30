صندوق الاستثمارات العامة السعودي يحقق أرباحاً تتجاوز 65 مليار ريال في 2025

0 1 صندوق الاستثمارات العامة السعودي يحقق أرباحاً تتجاوز 65 مليار ريال في 2025
بلومبرغ

الرياض-سانا

أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي ارتفاع صافي أرباحه إلى 65.1 مليار ريال سعودي (17.33 مليار دولار) خلال عام 2025، مقارنةً بـ25.8 مليار ريال في العام السابق.

وذكرت وكالة رويترز اليوم الثلاثاء، أن إيرادات الصندوق ارتفعت بنسبة 9 بالمئة لتصل إلى 449.9 مليار ريال، مقابل 413 مليار ريال في العام السابق، فيما قفز الربح التشغيلي إلى 77.9 مليار ريال، مقارنة بـ34.6 مليار ريال.

وأضافت: إن إجمالي أصول الصندوق نما بنسبة 5 بالمئة ليبلغ 4.54 تريليونات ريال، مقابل 4.32 تريليونات ريال في العام السابق، في حين تجاوزت قيمة النقد وما يعادله 350 مليار ريال.

ويعد صندوق الاستثمارات العامة السعودي أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، ويواصل توسيع استثماراته في إطار خطط تنويع الاقتصاد السعودي.

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